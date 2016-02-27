HDP'li Hüda Kaya: 28 Şubat bugün daha vahşi bir şekilde devam ediyor

28 Şubat sürecinin mağdurlarından HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, "AKP iktidarının, o dönemin derin yapılarıyla ittifak kurduğunu" öne sürdü. "28 Şubat'ın, bugün daha vahşi bir şekilde devam ettiğini" söyleyen Kaya,

Zaman'dan İbrahim Asalıoğlu'nun haberine göre, Meclis Genel Kurulu'nda 28 Şubat'ın yıl dönümüne ilişkin konuşan Kaya, o dönem çocuklarıyla birlikte Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde (DGM) idamla yargılandığını hatırlattı. Kaya, “1998'de başörtüsü yasaklarına ilişkin yazdığım bir yazı sebebiyle 20 ay hapis cezası aldım. DGM'de 13 yaşındaki oğlum da benimle birlikte yargılanmıştı. 1999'da o sene Malatya'da imam-hatip lisesi son sınıfa giden 3 kızımla birlikte tekrar hapsedildik. Kızlarımdan biri özgürlük duası okuduğu için, biri ‘Özgürlük Türküsü' şiirini okuduğu için sadece bu suçlarımızdan dolayı idamla yargılandık” dedi.

"AKP, derin yapılarıyla ittifak kurdu"

İktidar temsilcilerinin, “28 Şubat bin yıl sürmedi” dediğini hatırlatan Hüda Kaya, bu ifadelere katılmadığını şu sözlerle belirtti:

“Bugünkü iktidar, dünkü o darbeci derin yapılarla ittifak kurarak içeride ve dışarıda zulüm politikalarını devam ettiriyorsa nasıl bin yıl sürmedi diyebiliriz? 28 Şubat daha derin, daha vahşi bir şekilde devam ediyor. İsrail'de olduğu gibi bugün Türkiye'de de insanlar barış istiyor diye yine hapsedilmeye devam ediyor. Siviller, kadınlar, çocuklar katledilmeye devam ediyor. Dün 28 Şubat'ta kadınların başını açmaya çalışıyordu devlet güçleri. Bugün ne değişti? Kadınlar işkence edilmiş, bedeni soyulmuş, açılmış, çıplak bir şekilde cesetleri sokaklarda teşhir edilmiyor mu? Dün, 28 Şubat'ta Batı Çalışma Grubu'yla insanlar fişleniyordu. Bugün çok daha vahim boyutlarda… İnsanlar istisnasız sivil hayatlarında fişleniyorlar, görevlerinden alınıyorlar.”