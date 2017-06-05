HDP'li Hezer ve Sarıyıldız’a iki koldan 'kıskaç'

İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı ilanda vatandaşlıktan çıkarılma listesinde yer alan HDP’li Tuğba Hezer ile Faysal Sarıyıldız’la ilgili Meclis’te de vekilliklerinin düşürülmesine ilişkin süreç işliyor.

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyonda kurulan Hazırlık Komisyonu, 7 Haziran Çarşamba günü yapacağı toplantıda Tuğba Hezer’in devamsızlık dosyasını görüşecek.

Ayrıca, Sarıyıldız'ın dosyası için de Hazırlık Komisyonu kurulacak. HDP'li milletvekillerinin dosyalarını ayrı ayrı görüşecek Hazırlık Komisyonları, hazırlayacakları raporları üst komisyona sunacak.

Karma Komisyonun, Öztürk ve Sarıyıldız'ın milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde karar vermesi durumunda, dosya TBMM Genel Kurul gündemine gelecek. Genel Kurul da aynı yönde karar verirse HDP'li Öztürk ve Sarıyıldız'ın milletvekilliği düşürülecek.

Ödenek ve yollukları da kesilmişti

TBMM Genel Kurulu Mayıs ayının son haftasında Başkanlık Divanı’nın HDP’li Tuğba Hezer ve Faysal Sarıyıldız’la ilgili milletvekili izin talepleri ile ödenek ve yollukların kesilmesine ilişkin kararlarını onaylamıştı.

Prosedür nasıl işliyor?

TBMM İçtüzüğüne göre, bir milletvekili meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak bir ay içinde toplam beş birleşim günü katılmazsa devamsızlığı Başkanlık Divanınca tespit ediliyor ve Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyona gönderiliyor. Karma Komisyon'da ise devamsızlık nedeniyle üyeliklerinin düşmesi istenen milletvekillerinin durumunu incelemek üzere ad çekme suretiyle beş üyeli bir hazırlık komisyonu kuruluyor. Hazırlık komisyonu raporunu göreve başlamasından itibaren en geç bir ayda veriyor. Bu rapor Karma Komisyonda bir ayda sonuçlandırılıyor. Karma Komisyonun raporunu görüşen Genel Kurul devamsızlık sebebiyle milletvekilliğinin düşmesi gerektiğine üye tamsayısının salt çoğunluğu ile karar verirse, üyeliği düşüyor.