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Politika

HDP’li Hasip Kaplan: İki dönem kuralı esnetilebilir

"Selahattin Demirtaş devam etmeli"

04 Kasım 2015 15:27

HDP eski Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, HDP tüzüğünde yer alan iki dönem kuralının esnetilebileceğini söyledi. Kaplan, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın da devam etmesi gerektiğini söyledi.

HDP, 1 Kasım seçim sonuçlarının ardından parti tüzüğünde yer alan  ‘iki dönem’ kuralını tartışmaya açtı. Twitter hesabından tüzük değişikliğini gündeme taşıyan HDP’li Hasip Kaplan, T24’e, AKP’nin önümüzdeki günlerde hızlı bir biçimde Anayasa değişikliği, Başkanlık, yasalarda değişiklik gibi birçok konuda hızlı adımlar atabileceğini ve buna karşı donanımlı kadrolarla hazırlıklı olmanın gerektiğini söyledi.

Tutuklanmaların da yönetim kadrolarında boşalmalara neden olduğunu ifade eden Kaplan, “HDP’de tüzük gözden geçirilmeli. İki dönem kuralı esnetilebilir. İstisnalar olabilir” dedi. HDP’de bu hafta sonundan itibaren il başkanlarından başlayarak değerlendirmeler yapılacağını da ifade eden Kaplan, kurultaya kadar olan süreçte değerlendirmeler yapılabileceğini söyledi. Kaplan Twitter hesabından paylaştığı mesajda, 'Selahattin Demirtaş devam etmeli' de dedi.

HDP tüzüğünde "Bir üye, aynı organa en fazla iki dönem üst üste seçilebilir" ifadeleri yer alıyor.

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