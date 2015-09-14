HDP’li Hasip Kaplan: CHP ve MHP'yi koalisyon görüşmeleri sırasında dinlediler

HDP 24. Dönem Milletvekili ve TBMM’de dönemin ‘Böcek’ Komisyonu Üyesi Hasip Kaplan, 7 Haziran seçimlerinden sonra yaşanan koalisyon görüşmelerinde CHP ve MHP’nin dinlendiğini iddia etti.

T24’e açıklamalarda bulunan Kaplan, “Bahçeli ile Kılıçdaroğlu koalisyon görüşmeleri sırasında izlendiklerini, dinlendiklerini dikkate almadılar. Görevi Cumhurbaşkanı’nın ana muhalefete vermeyeceği belliydi. Yüzde bir ihtimal dahi olsa, geçici AKP hükümeti bunu göze alamazdı” dedi. “Bu dinlemeleri kim yapmıştır” sorusu üzerine HDP’li Kaplan, “Saray ve hükümet beraber dinlemiştir. Bakanlar ve bürokratlar onlardandı. Bu nedenle Kılıçdaroğlu’na görev verilmedi. Çünkü, HDP’nin en azından dışarıdan destek verme ihtimali AKP’yi çok korkuttu” yanıtı verdi.

‘TBMM BBG evi gibi’

CHP ve MHP’nin dinlemeye karşı ciddi bir önlem almadıklarını ifade eden Kaplan “Bana göre, TBMM BBG evi gibi. Dinlemeye en uygun yer. Alt yapısı dinlemeye hazır bir yer” dedi. Kaplan’ın değerlendirmeleri şöyle:

“Devlet Bahçeli, hükümet görüşmeleri sırasında bunca deneyimi olmasına rağmen siyasette en büyük hatasını yaptı. HDP’yi yok sayarak başlaması, reel siyasetin dışına çıkarmasıyla altın tepside AK Parti hükümetine teslim ettiler. Meclis Başkanlığı’nda da aynı hatayı yaptılar. Bir RTÜK üyeliğine fit oldular. Bu durum diyaloğun kopmamasına, gerilimin artmasına neden oldu. Saray ve geçici hükümet 7 Haziran seçimlerinde HDP’nin başarısı karşısında provokasyon ve operasyonlarla itibarsızlaştırma düğmesine bastılar. 7 Haziran iradesi muhalefet partilerinin aslında koalisyon iradesini göstermişti. Bu fırsatın kaçırılması yazık oldu.”

‘Tarihi bir fırsatı teptiler’

MHP ve CHP Genel Merkezleri’nin, tüm kurmayları ve görüşmelerinin takip altında olduğunu iddia eden Kaplan’ın açıklamaları şu şekilde:

“MHP ve HDP’nin 80’er milletvekili vardı. Daha fazla birbirini anlama, diyalogla, konuşarak sorunları aşma imkânı doğabilirdi. Ama bu sürecin hedefine konan HDP ilk başta açıklamıştı zaten AKP ile içeriden ve dışarıdan koalisyon olmayacağını ki bana göre tür durumlarda ön tavırlar doğru değildi ama bir kere yapılmıştı bu. Tarihi bir fırsat teptiler.”

Ben TBMM’de ‘Böcek’ komisyonu üyesiydim. TİB ve BTK’nin Başkanlarını, bürokratlarını bu hükümet atadı. Bunlar önce bu hükümeti dinlediler. Sonra tutuklama çıkarıldı ve Kripto davası açıldı. “Paralel” dediler. Paralel bir hattan bir başka yere bilgi gidiyor dediler. TİB’den nereye gidiyor? Nereye gidebilir bu hat? Hattın ucu nerede? Nasıl herkesi dinliyorlarsa; kimse kusura bakmasın dinlemelere ciddi bir önlem almamışlar. Cep telefonlarını dışarıda bırakarak bodrum katında çay içselerdi bu kadar basit bir önlem bile yeterdi.”