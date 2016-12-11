HDP’li Hasip Kaplan: Anayasa değişikliği ile Cumhuriyet yerine monarşi ikame ediliyor

HDP’nin eski milletvekili Hasip Kaplan, TBMM Başkanlığı’na sunulan 21 maddelik anayasa değişiklik teklifi ile “cumhuriyetin kuruluş felsefe ihanet edilerek Cumhuriyetin yerine monarşinin ikame edildiğini” söyledi. Mevcut anayasada yer alan hukuk, sosyal ve demokratik devletin bittiğini ifade eden Kaplan, getirilen değişiklikte cumhurbaşkanın isteği zaman TBMM’ye fesih edeceğini, sürekli olağanüstü hal rejimi uygulayabileceğine dikkat çekti. “ Cumhurbaşkanı sınırsız ve sorumsuz bir konuma geliyor “ diyen Kaplan, “Türkiye kararname cumhuriyeti olacak “ diye konuştu.

Kaplan, T24’e anayasa değişiklinin önemli ayrıntılarıyla ilgili şu bilgileri verdi:

“Seçim barajı indirilmiyor”

Birinci madde de ‘tarafsız’ kelimesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. Maddesi gereğince eklenmiş ancak sonraki maddelerde bağımsızlık ve tarafsızlık tamamen kaldırılıyor. Bir çelişki görünüyor. Milletvekili sayısı 600 oluyor, seçilme yaşı 18’e düşüyor, Yedek milletvekilliği getiriliyor. Adil bir temsil için seçim barajı kaldırılmıyor.

“Cumhurbaşkanına kararname ve yönetmelik yetkisi”

7. Maddeyle Meclis’in anayasal denetimi sınırlanıyor. Gensoru kaldırılıyor. 8. Madde ile cumhurbaşkanlığı adaylığı seçimi düzenlenmiş. İkinci turda tek aday kalsa bile referanduma gidiyor bu durumda ikinci turda seçim yapılacak.

“Atanan bakanlara dokunulmazlık zırhı”

9. madde ile cumhurbaşkanı görevleri yeniden tanımlanıyor. Cumhurbaşkanına kararname ve yönetmelik çıkarma yetkisi getirilerek Meclis’in bütün yetkileri gasp ediliyor. Atanacak bakanlara dokunulmazlık getiriliyor. Seçilmeden atanan bakanlar dokunulmazlık zırhı kazanacak. Cumhurbaşkanı ile milletvekili seçimleri aynı anda yapılacak.

“Cumhurbaşkanı 6 aylığına OHAL ilan edebiliyor”

Cumhurbaşkanı tek başına 6 aylığı OHAL kararı alabiliyor. Meclis’i denetim dışında bırakıyor. OHAL Kanunu ile temel hak ve özgürlüklerden çalışma yükümlülüklerine kadar tek başına düzenleyecek.

“Kanunlar yerine kararname ibaresi ekleniyor”

14. maddede kanunlar yerine kararname ibaresi ekleniyor. Üst düzey kamu görevlilerini atama sorumluluk ve görevlerine ilişkin kararnameyle cumhurbaşkanı yetkili kılıyor. Başbakan ve Bakanlar Kurulu tarih oluyor. Torba çıkarmalar teklife konuldu.