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HDP’li Geveri için müebbet hapis istemi!

İddianamede Geveri için “örgüte üye olmak” iddiasında bulundu

22 Kasım 2016 21:01

HDP Van Milletvekili Adem Geveri hakkında “Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak”, “Örgüt propagandası yapmak” ve “Örgüte üye olmak” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 35 yıla kadar hapis cezası istendi. 

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasa değişikliği kapsamında dokunulmazlığı kaldırılan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Van Milletvekili Adem Geveri’nin 2015 yılının değişik tarihlerinde yaptığı konuşmalarla ilgili iddianame hazırladı.

İddianamede, Geveri’nin ağırlaştırılmış müebbet ve 35 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. 

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