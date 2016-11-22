HDP’li Geveri için müebbet hapis istemi!

HDP Van Milletvekili Adem Geveri hakkında “Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak”, “Örgüt propagandası yapmak” ve “Örgüte üye olmak” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 35 yıla kadar hapis cezası istendi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasa değişikliği kapsamında dokunulmazlığı kaldırılan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Van Milletvekili Adem Geveri’nin 2015 yılının değişik tarihlerinde yaptığı konuşmalarla ilgili iddianame hazırladı.

İddianamede, Geveri’nin ağırlaştırılmış müebbet ve 35 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.