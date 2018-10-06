HDP'li Gergerlioğlu: Üsküdar'da yıkılan cami arazisi Katar Şeyhi'ne verilecek

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu katıldığı televizyon programında, İstanbul Üsküdar'da 'kentsel dönüşüm' gerekçesiyle yıkılan Esentepe Camisi'nin bulunduğu alanın Katar Şeyhi Temim bin Hamed Al Sani'ye verileceği iddiasını gündeme taşıdı.

Üsküdar Kirazlıtepe'de kentsel dönüşüm alanında bulunan Esentepe Camii cuma günü sabaha karşı belediye ekipleri tarafından yıkıldı. Yıkılan caminin bulunduğu boğazı gören alanın Katar Şeyhi'ne verileceği iddia edildi.

Halk TV'de Çağlar Cilara'nın konuğu olan HDP Milletvekili Gergerlioğlu, "Cami alanının Katar'a peşkeş çekileceğine dair de iddialar var. Çok güzel bir yer, bu iddialar çok önemli" açıklamasında bulundu.

Katar Şeyhi, kısa bir süre önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a VIP donanımlı bir uçak hediye etmiş, muhalefet ise Erdoğan'a seslenerek uçağı geri iade etmesini talep etmişti.

Cami nasıl yıkıldı?

Üsküdar Kirazlıtepe'de kentsel dönüşüm kapsamında birçok yapı için yıkım kararı alındı. Evlerin bir bölümü daha önce yıkılmıştı. Esentepe Camii'nin yıkımı içinde de ekipler perşembe sabah saatlerinde mahalleye geldi. Ancak mahalle sakinleri yıkıma tepki gösterdi. Yaşanan gerginlik üzerine yıkım ekipleri ve polis mahalleden ayrıldı. Gece saatlerinde tekrar gelen ekipler caminin yıkımını gerçekleştirdi. Bu sırada yıkıma tepki gösterenler ile polis arasında olaylar çıktı. Polis eylemcileri biber gazı atarak ve TOMA'dan su sıkarak uzaklaştırdı.

Üsküdar Belediye Başkan Hilmi Türkmen, konuyla ilgili açıklamasında, "Hak sahipleriyle anlaşarak konutların tahliyesi ve yıkım süreci devam ederken, bu camiyle ilgili Ağustos ayının 2'sinde Üsküdar Müftülüğü ve Kaymakamlığın oluruyla, cami ibadete kapatıldı. Çünkü cami de dönüşüm alanında. Caminin altındaki Kur'an kursu eğitimine ara verildi. Lojman, imam tahliye edildi" dedi.