HDP'li Gergerlioğlu: Sağlık teklifinde kabul edilen 450 gün çalışma yasağını pazarlıkla 600 günden düşürdük

T24 Haber Merkezi

Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 22 maddelik kısmı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Tartışmalı geçen 5'inci madde bazı değişikliklerle kabul edildi. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, güvenlik soruşturmasından olumsuz yanıt alan devlet hizmeti yükümlülerine 450 gün çalışma yasağı getirilmesine tepki gösterdi. Bu yasak için somut hiçbir gerekçe olmadığını ifade eden Gergerlioğlu, ilk 600 gün olarak belirlenen yasaklı günün pazarlıkla 450'ye düşürüldüğüne dikkati çekti. Gergerlioğlu, bu süre zarfında kişilerin TUS sınavına da giremeyeceğini aktararak, "Büyük bir hak kaybı var" eleştirisinde bulundu.

Güvenlik soruşturmasının bundan sonrası için de tehlike arzettiğini ifade eden Gergerlioğlu, "Yeni mezun olacak arkadaşlarımızı da bu tehlike bekliyor. Ailesinde annesi, babası, kardeşiyle ilgili en ufak bir sıkıntı varsa 450 gün işe başlayamayacaklar. Bu şuanda olup biten bir bir olay değil, devamı gelecek" sözlerini sarf etti. Gergerlioğlu, güvenlik soruşturması uygulamasına ilişkin olarak "Sonucu olumsuz gelenler hayat boyu sabıkalı gibi yaşayacaklar" dedi.

Öte yandan Gergerlioğlu, bu sürenin başta 600 gün olarak belirlendiğini ancak uzun süren tartışmalar ve pazarlıkla 450'ye düşürüldüğüne dikkati çekti.

TIKLAYIN - Sağlıkla ilgili düzenlemeleri içeren teklifin 22 maddesi kabul edildi

CHP milletvekili Ali Şeker, önceki günlerde sosyal medya adresinden "güvenlik soruşturmasından geçemeyip 450 gün beklemek istemeyen pratisyen hekimlerin 75 bin lira, uzman hekimlerin 120 bin lira tazminat ödeyerek özelde işe başlayabileceğini" duyurmuştu. Gergerlioğlu, bunun AKP'nin teklifi olduğunu ancak gelen tepkiler üzerine geri adım atıldığını ifade etti.

Halihazırda doktorluk görevini icra ederken KHK ile görevinden atılan sağlık çalışanlarının 450 gün beklemek durumunda olmadığını aktaran Gergerlioğlu, söz knousu uygulamanın yalnızca güvenlik soruşturmasından olumsuz yanıt alan devlet hizmeti yükümlüleri için geçerli olduğunu söyledi.

HDP milletvekili Ömer Gergerlioğlu'nun T24'e yaptığı değerlendirmeşöyle:

Tabii bu AKP'nin teklifiydi ancka daha sonra gelen tepkiler üzerine geri adıma ttılar ve para meselesini kaldırdılar. Yalnızca 450 gün güvenlik sorulturması olumsuz sonuçlananlar bekleyecekler. Halihazırda doktorluk yaparken KHK ile ihraç edilenler için 450 gün bekleme gibi bir durum söz knousu değil. Kendileri özel hastanelerde göreve başlayabilirler. Güven soruşturması olumsuz gelenler o 450 gün içerisinde TUS sınavına giremiyorlar. Büyük bir hak kaybı, buna şiddetle karşı çıktık.

Bu güvenlik soruşturmaları olumsuz yanıtın gerlmesinin tebliğiyle başlıyor. Örneğin çocuk tıp fakültesini 2018'de bitirdi, bir buçuk yıl bekledi, güvenlik soruşturması sonucu olumsuz geldi, o tarihten itibaren 450 gün sonra özel bir hastanede göreve başlayabilir. Büyük bir hak kaybı var. KHK'lılar için hiçbir engel kalmadı raporları konusunda. Ayrıca güvenlik soruşturması olumsuz gelenler için de herhangi bir rapor sıkıtısı kalmadı.

Güvenlik soruşturması olumsuz gelenler hayat boyu sabıkalı gibi yaşayacaklar. Böyle bir cezalandırılmayla başlamışi hekim olacaklar. Bundan sonrası için de tehlike devam ediyor. Yeni mezun oalcak arkadaşlarımızı da bu tehlike bekliyor. Ailesinde annesi, babası, kardeşiyle ilgili en ufak bir sıkıntı varsa işe başlayamayacak. Şuanda olup biten bir bir olay değil, devamı gelecek bir şey. Kendi görüşlerinizi açıklama hürriyetinizi elinizden alacak, akrabalarınız tedirgin olacak. İnsanlar gösterilere katılırken, bir yere imza atarken hep düşünecekler. Vatandaşlkık hakkını gaspeden bir otosansür söz konusu olacak. maalesef.

Neden 450 gün?

Devlet hizmeti yükümlülüğü süresi 600 gündür. Başta buna göre bir belirleme yaptılar. Ancak gelen tepkiler üzerine yapılan pazarlıklarla bu süre 450'ye indirildi.

Dün dece 02.30'da birinci bölüm bitti. İşin en önemli maddesi 5. maddeydi. Biraz heyecan düştü. Biz yine önemli bir geri adım attırdık.ç KHK'lı doktorlar en azındna bu işten kurtuldu. Güvenlik soruşturması kısmında da iyileşmeler var. Kabul edebilecğeimiz gün değildi.

Bu güvenlik soruşturması yalşnzıca doktorlar için değil tüm sağlık çalışanalrı, öğretmenler, mühendisler için yapılıyor. Ve çok büyük maduriyetler söz knousu oluyor. İleride de bunu artırabilriler. Bu konuda direnmeye devam edeceğiz. Çok önemli bir konu. Tamamen hukuki olmayan belgelere göre fişleme noktalarına göre hareket ediliyor. Kabul edilecek bir durum değil. O fişleme notlarını hep gösterdik, tamamen kişinin kendisinde bir şey olmamakla beraber yakınlarında da olmamalı. Öğretmenler bu güvenlik soruşturmasıyla KPSS'de puanları düşürülen çok kişi oldu. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı'na soru önergesi verdik. Düşünün ki yazılı sınava giriyorsunuz,90-100 alıyorsunuz, mülakatta bakıyorlar ki yakınınız KHK'lı pat mülakat 50 puana düşüyor. Böyle binlerce genç var. Soru önergemizde en azındna mülakatlarda kamera kullanılsın dedik. Kamera yasalarda yok, kullanılamaz dediler.

Çok maçup duruma düştüler kendilerine bu fişleme dosyalarını gösterdiğimizde. Sağlık Bakanlığı fişleme notlaırna göre karar evrmiş. Notların altında diyor ki, "Bunlar delil yerine geçmez." Ancak sağlı kbakanlığı tak tak tak en ufak bir durum söz konusu olunca eliyor. Diyor ki yakını HDP il yönetiminde çalışıyor, ya da annesi bir çok kreşte çalışmış, bunlardan bir tanesi de FETÖ'den dolayı kapatılan kreşmiş. Böyle abuk sabuk fişlemelerle kişiler hakkında olumsuz sonuçalr verilmiş. Ardındna bu kişilrden kimisi idare mahkemelerine gitmiş, İdare Mahkemesi de bu belgeleri isteyince bu skandallar ortaya çıkmış. Fişleme belgesini istiyor ve bakıyor ki Sağlık Bakanlığı'ndaki gizli belgeler çıkyıor ortaya, istihbarat notları ortaya çıkıyor. Onlar da dosyalara giriyor. Hâkimelr de bakıyor, inanılmaz notlarla insanlar madur edilmiş, bu yüzden iptal kararı veriyor. Biz bunları da Meclis vve Komisyonda'da Sağlık Bakanlığı'na gösterdik. Böyle yanlış uygulamalar üzerine bir yasa biyan ediyorsunuz. Yok efendim biz güvenlik soruşturması olumsuz gelene biz aftışahanemiz vardır, 600 günden 450'ye düşürdük. Senin güvenlik soruşturman zaten sakat. Sen dönüp kendi yaptığın işe bir baksana Anayasa'yla alakası yok. Bunları yüzlerine söyledik. İnanın ki tek bir sözleri yoktu. Bugün de Meclis'te söyleyeceğim. Bünkü mahkeme dosyalarına girmiş o fişleme belgeleri elimizde.

Bu anlayışla kurgulanan güvenlik soruşturması olayının üzeirne çocukları sabıkalı ilan ediyorsunuz. Somut hiçbir gerekçesi yok bu 450 günün. Bu 150 gün lüfut edilmiş gibi.