HDP'li Gergerlioğlu: Ege'de boğulan bebeklerin cenazeleri için, "FETÖ'cü" diye ambulans verilmedi!

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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli adasına geçmek için bindikleri şişme botun alabora olması nedeniyle hayatını kaybeden 2’si bebek üç kişinin cenazesi için araç verilmedi. Aileler cenazeleri kendi imkanlarıyla Amasra’ya naklederken; HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı’nın “FETÖ’cüye araç yok” dediği bilgisinin kendisine aktarıldığını söyledi.

Midilli’ye gitmeye çalışanları taşıyan bir tekne dün Ayvalık açıklarında alabora olmuş, 3’ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetmiş; 9 kişi ise sağ olarak kurtarılmıştı. Bottakiler arasında Fethullah Gülen’in yeğeninin kocası olduğu belirtilen ve hakkına arama kararı bulunan bir kişi ile hakkında arama kararı bulunan başka kişilerin de olduğu açıklanmıştı.

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Kişisel Twitter hesabından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan HDP Milletvekili Gergerlioğlu ise cenazelerin nakli için araç verilmediğini ifade ederek, şunları paylaştı:

“Bursa Adli Tıp'taki 3 mülteci GÖKHAN, BURHAN, NURBANU YENİ'nin cenazeleri için araç verilmemiş. Aradım cenaze müdürünü, Bursa Büyükşehir Başkanı ‘FETÖ’cüye araç yok' demiş. Bu skandaldır, bu rezalettir, bu insanlık dışı bir olaydır..! Niye bu ölümler oluyor, hala anlamıyor musunuz?”