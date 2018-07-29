Ege Denizi'nde bot battı; 6 ölü, 1 kayıp

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında asa dışı yolla Yunan adalarına gitmeye çalışan FETÖ şüphelileri ve ailelerini taşıdığı iddia edilen tekne battı. Olayda 3’ü çocuk, 2’si kadın, 6 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi ise sağ kurtarıldı. Kayıp olan 1 kişiyi ise arama çalışmaları sürüyor.

Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bir fiber teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye hareket etti. Ekipler, FETÖ soruşturması kapsamında aranan şüphelileri ve ailelerini taşıdığı iddia edilen fiber tekne, dün saat 23.30 sıralarında Cunda ve Maden adaları arasındaki bölgede battı. İhbar üzerine bölgeye Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, 9 kişiyi sağ olarak kurtardı. Olayın ardından bölgede yapılan arama çalışmalarından 3’ü çocuk, 2’si kadın, toplam 6 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı.

Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki botların devriye yaptığı saatlerde termal kameralarla belirlenen kaçaklardan 9'u kurtarıldı.



Kurtarılanların botta toplam 16 kişi olduklarını söylemeleri üzerine Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile İzmir'in Dikili ilçesinden gelen bir helikopterin havadan yardımıyla arama çalışmaları başlatıldı.



Yapılan arama kurtarma çalışmalarının ardından isimleri henüz belirlenemeyen 3'ü bebek 5 kişinin cesetleri denizden çıkarıldı, kaybolan 2 kişinin bulunması için çalışmalar sürdürülüyor.



Kurtarılan 9 kişi Ayvalık Devlet Hastanesindeki tedavilerinin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Yaşamını yitirenlerin cesetleri, Ayvalık Devlet Hastanesi morgunda yapılan ilk incelemelerin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

"16 kişiden 2'si organizatör olabilir"

Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yasa dışı yollardan Midilli Adası'na geçmeye çalışan bir grubun içinde bulunduğu botun alabora olması sonucu 3'ü bebek 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, 9 kişinin kurtarıldığını, 2 kişinin kaybolduğunu kaydetti.



Kaybolan 2 kişinin bulunması için çalışmaların yapıldığını aktaran Görgülüarslan, 16 kişi arasında 2 organizatör bulunduğunun değerlendirildiğini bildirdi.



Görgülü arslan, bu grubun FETÖ üyesi olduğunun değerlendirildiğini sözlerine ekledi.



Kimlikleri tespit edildi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalaşın FETÖ/PDY şüphelilerini taşıyan teknenin alabora olması sonucu yaşamını yitiren 6 kişinin kimlikleri de belli oldu. Ölenlerin Y.B.A., B.Y., N.Y. isimli çocuklar ile S.A. ve S.A. adlı kadınlar ve örgüt üyeliğinden aranan G.Y., olduğu belirtildi. Kayıp olarak aranan kişinin ise organizatör olduğu ifade edildi.



Teknede bulunan İ.A., B.Ç., G.Y., H.A., E.A., Ö.F.Ö., M.R.A., E.A. ve R.Ç. ise sağ kurtarıldı.

"Şüphelilerin arasında Gülen'in yeğeninin eşi de var" iddiası

Bu arada batan tekneden sağ olarak kurtarılan İ.A.’nın örgüt elebaşı Fethullah Gülen’in yeğeninin kocası olduğu ortaya çıktı. İ.A.’nın, aile hekimiyken KHK ile ihraç edildiği, örgütün Edremit ilçe imamı olduğu ve Edremit Cumhuriyet. Başsavcılığı’nca hakkında arama kararı bulunduğu ifade edildi.



Olayda kızı R. Ç.’yi kaybeden kendisi ise sağ kurtarılan B.Ç.’nin de Edremit'te kuyumculuk yaptığı, mütevelli grubunda yer aldığı ve yine Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hakkında arama kararı olduğu kaydedildi.



Eşi G.Y. ile çocukları B.Y. ve N.Y. boğulan G.Y.’nin de örgüte ait kurumlarda çalıştığı belirlendi.



H.A.’nın ise Milli Eğitim Bakanlığı’nda öğretmen iken KHK ile ihraç edildiği, ByLock kullanıcısı olduğu ve Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı’nca arandığı tespit edildi. H.A'nın. olayda boğulan S.A.’nın eşi olduğu bildirildi.



Eşi S.A. boğulan, kendisi ise sağ kurtarılan E.A.’nın da yine Baylock kullanıcısı olduğu Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca arandığı kaydedildi. Kurtarılanlardan Ö. F. Ö.’nün ise organizatör olduğu kaydedildi.