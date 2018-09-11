HDP'li Gergerlioğlu: Cezaevlerine içerik olarak birbirinden farklı genelgeler mi gönderildi?

HDP Kocaeli Milletvekili ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu, Sivas E Tipi Kapalı Cezaevi'nde yaşandığı iddia edilen hak ihlalleriyle ilgil soru önergesi verdi. Gergerlioğlu "OHAL kaldırılmış olmasına rağmen bazı cezaevlerinde OHAL uygulamalarının devam ettirilmesinin sebepleri nelerdir? Bu konuda cezaevlerine içerik olarak birbirinden farklı genelgeler mi gönderilmiştir?" diye sordu.

Gergerlioğlu, Sivas E Tipi Kapalı Cezaevi'nde yaşandığı iddia edilen hak ihlalleriyle ilgili Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve TBMM İnsan haklarını İnceleme Komisyonu'na dilekçe verdi.

Sivas E Tipi Kapalı Cezaevi’nden sürekli olarak hak ihlalleri mektupları geldiğini dile getiren Gergerlioğlu, “Cezaevleri işkencehane yerleri değildir” dedi. Özellikle Sivas’taki cezaevlerinde ‘su verilmemesi, tehdit, kötü muamele, kat ve kat kapasite üzerinde kalınması, hijyen eksikleri’ gibi iddiaların olduğunu söyleyen Gergerlioğlu, “Adalet Bakanlığına konuyla ilgili ulaşabilmiş şikayet dilekçeleri mevcut mudur?” diye sordu.

Gergerlioğlu şu soruları yöneltti:

– Adalet Bakanlığı’na konuyla ilgili ulaşabilmiş şikayet dilekçeleri mevcut mudur? Bu dilekçeler ulaşmışsa konuyla ilgili soruşturma açılmış mıdır? Adalet Bakanlığı bu iddialarla ilgili soruşturma açmışsa kaç devlet görevlisi açığa alınmıştır?

– Sivas E Tipi Cezaevinde tutuklu ve hükümlülere suyun sadece yarım saat verildiği ve verilen suyun sağlık açısında sıkıntılı olduğu iddiaları doğru mudur? Bu iddia doğruysa Türk Ceza Kanunun 94., 95. ve 96. maddeleri uyarınca kaç personele soruşturma açılmıştır?

– Cezaevinde kapasitenin üstünde tutuklu/hükümlünün ve çocuklarının kaldığı bilgisi doğru mudur? Bu bilgi doğruysa konuyla ilgili Adalet Bakanlığının sorunun çözümü için aldığı önlemler nelerdir?

– Ağır hasta tutuklu ve hükümlülerin sağlık hakkından yararlanamadığı iddiası doğru mudur? Eğer bu iddia doğruysa konuyla ilgili açılmış soruşturma var mıdır? Soruşturma varsa hangi aşamadadır?

– OHAL kaldırılmış olmasına rağmen bazı cezaevlerinde OHAL uygulamalarının devam ettirilmesinin sebepleri nelerdir? Bu konuda cezaevlerine içerik olarak birbirinden farklı genelgeler mi gönderilmiştir?

– Cezaevi yönetimi tarafından yaşanan hak ihlallerini şikayet edenlerin tehdit edildiği iddiası doğru mudur? Bu iddia doğruysa ilgili kişiler bu tehdit cesaretini hangi hukuki metinden almaktadır

– Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 3. Maddesinde de belirtilen işkence kötü muamele suçunun cezaevlerinde işlenmemesi için Adalet Bakanlığının aldığı tedbirler nelerdir?

– Son 5 yıl içerisinde kaç cezaevi personeline işkence ve kötü muamele gerekçe gösterilerek soruşturma açılmıştır? Bu soruşturmaların cezaevlerine göre ayrılmış sayısı kaçtır?