HDP'li Gergerlioğlu: Bir babanın intiharı ekonomik sıkıntının en büyük reaksiyonudur; daha kaç kişi feryat edecek?

HDP İstanbul Milletvekili, Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis’te düzenlendiği basın toplantısında, 45 yaşındaki baba İsmail Devrim’in intiharının toplumun içine düşürüldüğü ekonomik sıkıntıya gösterilen büyük bir reaksiyon olarak değerlendirdi. “Mesele aslında pantolon meselesi de değildir. Mesele Türkiye’de vatandaşlarımızın içine düşürüldüğü ekonomik buhranın onların ruh dünyasında yapmış olduğu büyük sarsıntıdır” diyen Gergerlioğlu, "Daha kaç kişi intihar edecektir, kaç kişi feryat edecektir?" diye sordu.

Gergerlioğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi verdi.

Kocaeli İli Körfez İlçesinde, lise birinci sınıf öğrencisi oğluna, okul kıyafeti alamayan baba evinin banyosunda kendini asarak hayatına son verdi. Baba İsmail Devrim'in pantolonundan 20 lira çıkarken, olayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı. Kocaeli’nin Körfez İlçesi’nde yaşayan 45 yaşındaki İsmail Devrim, lise birinci sınıfa giden oğlunun okul kıyafetini alamadı. 14 yaşındaki M.D. ilk gün okul kıyafeti olmadan okula gitti. Okul kıyafeti olmadığı için okuldan geri gönderilen M.D. yoklama defterinde yok yazıldı.

Bu bağlamda;

- İsmail Devrim’in liseye giden oğlunun okulun istediği pantolonu alamadığı için intihar ettiği iddiası doğru mudur?

- İntiharın sebebi konusunda Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ve Kocaeli Valiliğinin yaptığı açıklamaların birbirinden farklı olmasının sebebi nedir?

- Öğrencisinin maddi durumunu tespit edemeyen ve öğrenciyi zor durumda bırakan görevlilerin Anayasamızın 2. maddesinde belirtilen Türkiye sosyal bir hukuk devletidir maddesine aykırı davrandıkları sebebiyle haklarında soruşturma açılmış mıdır? Açılmış bir soruşturma varsa hangi aşamadadır?

- İsmail Devrim’in intiharına sebep olan durumu protesto etmek için toplanan kalabalığa ‘Milli Güvenliği Tehdit’ ettikleri iddiasıyla polislerin müdahale ettiği iddiası doğru mudur?

- Eğer bu iddia doğruysa bir eylemin ‘Milli Güvenliği Tehdit’ ettiğiyle ilgili somut deliller nelerdir?

- OHAL’in bitmiş olmasına rağmen kolluk güçlerinin olağan döneme geçmemesinin sebepleri nelerdir?

- Anayasal ve barışçıl bir hak olan gösteri ve yürüyüş hakkını engelleyen kolluk güçleri ve emri veren amirleri için yasal işlem başlatılmış mıdır? Yasal işlem başlatılmışsa soruşturma hangi aşamadadır?

- 2016 OHAL in ilanından bu güne kadar geçim zorluklarını gerekçe göstererek intihar eden yurttaşların illere göre ayrılmış sayısı kaçtır?