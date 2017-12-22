HDP'li Garo Paylan'ın iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı

ANKARA (DHA) - ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Milletvekili Garo Paylan’ın Avrupa’daki Türk kökenli vatandaşlara yönelik suikast iddialarına ilişkin soruşturma başlattı. Paylan, tanık olarak dinlenilmek üzere Başsavcılığa davet edildi.



HDP Milletvekili Paylan, 20 Aralık’ta TBMM’de yaptığı basın açıklamasında, Avrupa’daki Türkiye kökenli bazı kişilere suikast yapılacağı iddialarında bulunmuştu. Paylan’ın iddiaları üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Konu ile ilgili soruşturma başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Paylan’ı tanık olarak dinlenilmek üzere Başsavcılığa davet etti.

