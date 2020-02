HDP'li Garo Paylan: Şeytanın avukatlığını yaptım; bu madde internette her şeyi yasaklayabilir

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, RTÜK’e verilecek internet yayınlarını denetleme yetkisinin her şeyi yasaklayacak genişlikte olabilecek bir uygulama olduğunu söyledi.

Paylan bu maddeyle ilgili, “Bayağı bir şeytanın avukatlığını yaptım. İnternet alanında yaptığınız her şeyi yasaklayabilecek genişlikte yorumlanacak bir madde” dedi. Paylan, “Türkiye’de her şeyi düşman gören konjonktöre baktığımızda dünyadan yayın yapan ya da Türkiye’den dünyaya yayın yapan bütün platformların şu andaki iktidarın bakışıyla yasaklanması anlamına gelir” diye konuştu.

“Torba getirmeyin diyoruz, getiriyorsunuz”

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda tamamlanan “Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı” kabul edildi. Paylan, Maliye Bakanı Naci Ağbal’a, “Sayın Bakan, daha önce de istirham etmiştik, sizden tekrar istirham ediyoruz bu kadar çok maddeli torbalar lütfen getirmeyin. Siz de yoruldunuz, bürokratlarımız da yoruldu, milletvekilleriniz de yoruldu. Torba getirmeyin diyoruz, getiriyorsunuz” dedi.

Torba düzenlemesinde en uzun tartışmayı internet alanındaki yeni düzenlemeler oluşturdu. CHP ve HDP’li üyelerin karşı çıktıkları RTÜK’e içerik denetimi veren maddeyi Paylan T24’e şöyle değerlendirdi:

“RTÜK’e internet alanını da denetleme yetkisi veriliyor”

"RTÜK’ü internet alanını denetleme yetkisi veriliyor. RTÜK’ün iddiası, biz radyo ve televizyonu denetlemek için varız ve internette de de radyo ve televizyon yayıncılığı yapanları denetleyeceğiz. Ancak maddenin lafzına baktığınız zaman öyle demiyor, internet alanındaki her türlü yayın, platformları denetleyebilir diyor. Youtube bir yayın platformdur herkes yayınlarını oraya koyar yayınlar. Bu tip yayın yapacak platformları denetleyecek ve maddenin lafzında bunlar benden izin almazsa kapatılır diyor."

“ İktidarın bakışıyla yasaklanması anlamına gelir”

Bu şu demek, hem lisans almak zorundalar hem de içerik denetimi yapılacak. Türkiye’de her şeyi düşman gören konjonktöre baktığımızda dünyadan yayın yapan ya da Türkiye’den dünyaya yayın yapan bütün platformların şu andaki iktidarın bakışıyla yasaklanması anlamına gelir. Erdoğan’a eleştiride bulundunuz o eleştiri hakaret olarak götürebilirsiniz ve kapattırabilirsiniz.

“İnternet alanını da hizaya çekme operasyonudur”

"Mevcut yasalar da bu maddeler varken RTÜK’e böyle ayrı bir denetleme yetkisi verilmesi iktidarın radyo ve televizyona alanına nasıl denetlediyse nasıl hizaya çektiyse kendi yandaşı gibi davranması için internet alanını da hizaya çekme operasyonudur. Bu yasa bunu vadediyor.

Bu madde karışık değil, bayağı bir şeytanın avukatlığını yaptım. İnternet alanında yaptığınız her şeyi yasaklayabilecek genişlikte yorumlanacak bir madde. Her şeyi lisansa bağlama yetkisi var, lisans alma yetkisi olmayan her şeyi yasaklama yetkisi var.

Buradan periskop yayını yapsam, köşesine ‘Paylan TV’ yazsam bu maddeye göre lisans almak zorundayım. Almazsanız, kapattırabilir. Bu maddeyle Türkiye’yi tamamen kapatabilirsiniz, Kuzey Kore ‘ye çevirebilirsiniz."