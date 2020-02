HDP'li Garo Paylan: Erdoğan'ın 105 bin lira maaş alması hak değildir; bu yıl Cumhurbaşkanı zam almasın

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nun HDP’li üyesi Garo Paylan, Cumhurbaşkanı ve milletvekillerinin maaşlarına zam yapılmamasına ilişkin verdiği önergenin kabul edilmemesinin ardından açıklamada bulundu. "Vatandaşlarımız 1700 liraya geçinmeye çalışırken bir Cumhurbaşkanı’nın 105 bin lira maaş alması hak değildir" diyen Paylan, "Benim önerim bu yıl Sayın Cumhurbaşkanı zam almasın" dedi.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, 2019 bütçe görüşmeleri sürerken yaşanan ekonomik kriz nedeniyle başta kamu olmak üzere pek çok alanda tasarruf uygulamaları hayata geçiyor. HDP, 1 Ocak 2019’da memur maaşlarına yapılacak zam oranı kadar artacak milletvekili maaşına yapılması öngörülen artışın yapılmaması çağrısında bulundu.

HDP Sözcüsü Oluç, Türkiye’de yaşayan 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırının 5 bin 900 lira, açlık sınırının ise 1800 lira olduğunu belirterek, “Bugün bir fedakârlık yapılması gerekiyorsa, -ki gerekiyor, çünkü büyük bir kriz ile karşı karşıya Türkiye- buna Cumhurbaşkanlığı bütçesinden ve maaşından başlamak gerekiyor. Şatafattan acilen vazgeçilmelidir” diye konuştu.

Fedekârlık yapılacaksa önce milletvekillerinden başlanması gerektiğine işaret eden Oluç, “Bizler, HDP olarak, milletvekillerinin maaşlarına zam yapılmaması gerektiğini savunuyoruz. HDP vekilleri olarak buna hazırız. Halktan fedakârlık bekleyenler önce milletvekilleri ve yöneticilerden, kendilerinden başlamalıdır” diye konuştu.

Önergeyle ret

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nun HDP’li üyesi Garo Paylan da bütçe görüşmelerinde Cumhurbaşkanı ve milletvekillerinin maaşlarına zam yapılmamasını öngören bir önerge verdi. Önergesi reddedilen Paylan, “Cumhurbaşkanımız gelecek yıl 74 bin 500 TL maaş, artı 28 bin TL emekli maaşı alacaktır. Vatandaşlarımız 1700 liraya geçinmeye çalışırken bir Cumhurbaşkanı’nın 105 bin lira maaş alması hak değildir. Benim önerim bu yıl Sayın Cumhurbaşkanı zam almasın. Milletvekilleri olarak da zam almayalım” dedi.

Vekil maaşları otomatik artıyor

Milletvekili maaşları her yıl herhangi bir düzenlemeye ihtiyaç olmadan memur maaşlarına yapılan zam oranı kadar artarken, milletvekili emekli maaşları ise her yıl Cumhurbaşkanlığı maaşı oranında artırılıyor. Buna göre hem milletvekili olan hem de emekli olan bir kişi iki maaşına birden her yıl otomatik olarak zam alıyor. Bugün milletvekillerinin maaşı yaklaşık 18 bin TL düzeyindeyken, emekli milletvekili maaşı ise yaklaşık 9 bin TL civarında bulunuyor.