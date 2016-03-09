HDP'li Garo Paylan: Dindar toplum isteyenler Ruhban Okulu'nu neden açmıyor?

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, Meclis Genel Kurulu'nda bütçe maratonunu son gününde grubu adına konuşmasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Dindar bir toplum istiyorum" sözlerini hatırlatarak "Madem dindar bir toplum istiyorsunuz neden Ruhban Okulu'nu açmıyorsunuz” diye sordu.

“Hristiyanların da dindar olmaya bir hakkı yok mu?” diye soran Paylan, “Neden mesele Ermeniler Patrikhanesi'nin Ruhban Okulu var da kapalı? Şu anda Heybeliada Ruhban Okulu kapalı, neden?” dedi.

Paylan’ın Diyanet İşleri Başkanlığı'nı eleştirdiği konuşması şöyle:

"Hepimiz vergi veriyoruz, ben de vergi veriyorum; Hristiyanlar, Müslümanlar, Aleviler, her mezhepteki insan, her dindeki insan vergi veriyor. Oysa Diyanet İşleri Başkanlığımız tek bir dine ve onun tek bir mezhebine hizmet ediyor. Oysa biz, yalnızca devletin bir dini olamayacağını ve bütün dinlere eşitlik çerçevesinde hizmet eden belki bir koordinasyon kurulu olması gerektiğini ve dinin özgürleşmesi gerektiğini savunduk. Pek çok AKP'li de iktidar olmadan önce bunları savunuyordu ancak şu anda baktığımızda, Diyanet İşleri Başkanlığının o tekçi yapısını ve dini, siyasetin hegemonyası altında bırakan o anlayışını devam ettiriyorlar. Oysa, bakın, Sayın Cumhurbaşkanının bir tabiri vardı "Dindar bir toplum istiyorum." diye. Peki, ben şunu söyleyeceğim: Madem dindar bir toplum istiyorsunuz neden Ruhban Okulunu açmıyorsunuz?"

"Yani Hristiyanların da dindar olmaya bir hakkı yok mu? Neden? Neden mesele Ermeniler Patrikhanesinin Ruhban Okulu var da kapalı? Şu anda Heybeliada Ruhban Okulu kapalı, neden?"

"Bakın, cemevlerine, siz, şu anda bir çerçeve çizmek istiyorsunuz. Bırakın, Aleviler, kendilerince, kendi özgünlüklerinde cemevlerinin çerçevesini çizsinler. "İrfan merkezi" olarak tanımlamaya kalkıyorsunuz."

"Bir devletin dini olmaz. Devlet inançlara arzu ederse hizmet verir. O çerçevede, Diyanet İşleri Başkanlığında harcanan bütçede bizim de vergilerimiz var ve ben bu konuda, açıkça söyleyeyim, hakkımı helal etmiyorum. O çerçevede, eşitlik çerçevesinde bakması, bütün inançlara eğer hizmet ediyorsa eşitçe hizmet etmesi gerekiyor."