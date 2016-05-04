HDP'li Garo Paylan: 30 saniyede yaklaşık 100 tekme yumruk yedim!

HDP'li Garo Paylan, Anayasa Komisyonu’nda çıkan kavgada AKP’liler tarafından planlı şekilde hedef alındığını, 30 saniyede yaklaşık 100 tekme ve yumruk yediğini söyledi.

Meclis Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda dokunulmazlık görüşmeleri sırasında dün akşam tekrarlanan AKP’li ve HDP’li vekiller arasındaki kavga sonrası en çok tartışılan isimlerden biri Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Garo Paylan oldu.

Bianet’e konuşan Paylan, kendisinin 10-15 kişi tarafından linç edilmeye çalışıldığını, bu saldırının planlı olduğunu ve hak savunucusu bir Ermeni olmasından kaynaklandığını söyledi.

Paylan’ın dün yaşananlara ilişkin açıklamaları şöyle:

“Sadece ‘Hayır öyle değil’ dedim ve saldırı başladı”

“Adalet Bakanı, 'Bir önceki komisyon toplantısında HDP'li vekiller ve danışmanları şiddet uyguladılar' dedi. Ben de 'Hayır uygulamadılar' dedim. Ağzımdan çıkan tek cümle bu. Ondan sonra saldırı başladı. Sosyal medyada da paylaştım. İsteyen komisyon tutanaklarına bakabilir. Provokasyon yapmakla suçluyorlar ama provokasyon falan yapmadım. Sadece 'Hayır öyle değil' dedim"

“100 civarı tekme yumruk yedim”

“Beni hedefe koydukları net şekilde anlaşılıyor. Gayet planlı olarak birçok vekil üstüme saldırdı. Direkt hedef alındım ve 20-30 saniye içinde yaklaşık 100 tane falan tekme yumruk yedim. Ondan sonra da bana karşı ırkçı söylemlerde, nefret söylemlerinde bulundular. Rapor almayacağım. Konuyu bunların yargısına götürsem ne olacak? Ben yaşananları kamuoyunun vicdanına bırakıyorum."

“Ermeni olduğum için…”

“Burada Ermeni olma durumundan söz edebiliriz. Çünkü oradaki söylemler direkt olarak kimliğim üzerine nefret söylemleri. Hazmedemedikleri şey şu: Ermeni kimlikli birisi, onların yalanlarını ortaya çıkarıyor ve dik duruyor. Onlar karşılarında biat eden Ermeni görmek istiyorlar. Hak mücadelesi veren bir Ermeni olarak doğrudan hedefe konmuşum ve linç girişimine uğradım."

“Garo burada, Garo burada…”

“AKP'lilerin orada konumlanmaları, direkt beni hedef almaları bunun planlı bir operasyon olduğunu gösteriyor. Biz şu kişileri ilk fırsatta aşağı indireceğiz, onlara hadlerini bildireceğiz diye planlamışlar. Çünkü direkt olarak bana yönelmeleri, hatta diğer milletvekillerine çağrı yapıp, 'Garo burada', 'Garo burada' diye bağırmaları her şeyi açıklıyor.”