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Politika

HDP’li Ferhat Encü’nün pasaportuna el konuldu!

"Hakkımda yurtdışı çıkış yasağı konuldu, karar bugün alınmış"

03 Kasım 2016 21:28

HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü, Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitmek isterken İstanbul Atatürk Havalimanı'nda hakkında yurtdışı yasağı bulunduğu gerekçesiyle pasaportuna el konulduğunu ve Brüksel'e gidemediğini söyledi.

Belçika'nın Başkenti Brüksel'e gitmek için bugün İstanbul Atatürk Havalimanı'na giden HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü'nün pasaport kontrolü sırasında hakkında mahkemenin verdiği yurtdışına çıkış yasağı kararı olduğu gerekçesiyle pasaportuna el konulduğu belirtildi.

Encü, görevlilerin kendisine yurtdışı yasağının bugün alındığını bu nedenle pasaportuna da el konulduğunu söyledi. Encü, Twitter hesabında ise, "Hakkımda yurtdışı çıkış yasağı konuldu, pasaportuma havaalanında el konuldu. Karar bu gün alınmış" diye paylaştı.

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