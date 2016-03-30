HDP’li Ertuğrul Kürkçü’den Başbakan Davutoğlu'na: IŞİD'den petrol aldınız mı?

HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, Türkiye ile IŞİD arasında gerçekleştirildiği iddia edilen petrol ticaretine dair Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yanıtlaması talebiyle soru önergesi verdi. Kürkçü, önergesinde 24 Mart 2016 tarihinde Russia Today haber kanalında, Türkiye ve IŞİD arasındaki petrol ticaretini konu alan haberde bu ticareti kanıtlamaya dair bilgilerin olduğunu ifade etti. Kürkçü, “Türkiye Cumhuriyeti devleti veya hükümeti herhangi bir şekilde IŞİD/DAİŞ terör örgütü ile petrol alışverişi yapmış, ya da bilgisi altında yapılmasına yardımcı olmuş mudur” diye sordu.

Kürkçü’nün TBMM Başkanlığı’na verdiği ten önergesi ve gerekçesi şöyle:

28.07.2015 tarihinde tarafınıza verdiğimiz 7/329 esas numaralı yazılı soru önergesinde; ABD yetkililerince sorgulanan üst düzey IŞİD/DAİŞ liderlerinden ve IŞİD/DAİŞ'in petrol kaçakçılığından sorumlu yöneticisi Ebu Sayyaf’ın ifadesinin İngiltere'de yayımlanan The Observer gazetesince haberleştirildiğini belirterek, bu haberde ileri sürülen Türkiye’nin Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) petrol ticaretine kolaylık sağladığı iddialarının açıklanmasını istemiştik. Bu habere göre, IŞİD'in en önemli gelir kapılarından biri olan karaborsa petrolün en önemli alıcısının Türkiye olduğu iddia ediliyordu. Bu yazılı soru önergemize cevap verilmeyerek “hükümsüz” olarak işlem görmüştür. Ardından aynı iddialarla ilgili soruları 03.12.2015 tarihinde 7/540 esas numaralı başka bir yazılı soru önergesiyle tarafınıza yöneltmiştik. Ancak bu soru önergemiz de “Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı” ibaresiyle cevapsız bırakılmıştır.

Her iki soru önergesinde de yer verdiğimiz şekilde Ebu Sayyaf'ın karargahında ele geçirilen istihbaratın içeriğini bilen Batılı bir yetkili, Türk yetkililer ile IŞİD arasındaki doğrudan temasların artık “inkar edilemeyeceğini” ifade etmişti. Yüzlerce flaş bellek ve belgenin ele geçirildiğini söyleyen yetkilinin, “Tüm belgeler analiz ediliyor. Ancak aradaki bağlantılar şimdiden o kadar açık ve net ki Ankara ile aramızdaki politikalara ciddi tesiri olabilir” ifadeleri soru önergemizde yer alıyordu.

Yine her iki soru önergesinde Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Anatoly Antonov’un, 02.12.2015 tarihinde yaptığı basın açıklamasında şu ifadeleri de yer alıyordu: “IŞİD kontrolündeki bölgelerden Türkiye’ye yapılan petrol ticaretinin üç ana güzergahını belirledik. Suriye ve Irak’taki yasal sahiplerden çalınan bu petrollerin ana tüketicisi, Türkiye’dir. Verilere göre bu yasa dışı ticarete Türkiye’nin üst düzey siyasi yönetim kadrosu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesi karışmıştır. Bölgede komşu ülkelerden petrol çalan Türk elitleri ve çetelerden oluşan ortak bir ekip çalışıyor. Binlerce tankerden endüstriyel nitelikte çok büyük boyutta petrol, boru hatlarıyla Türkiye’ye ulaştırılıyor. IŞİD'in kontrolündeki bölgelerden Türkiye'ye sokulan petrolün bir bölümü iç pazara sunuluyor. Petrolün bir bölümü de gemilere yüklenip işlenmek üzere Türkiye sınırları dışına çıkarılıyor. Ana petrol sevkiyat rotalarından biri Türkiye sınırı yakınında. Petrol sevkiyat rotası Suriye'nin doğusundan başlayıp Türkiye'ye gidiyor ve Batman'daki bir rafineride sona eriyor.”

24 Mart 2016 tarihinde Russia Today haber kanalı internet sitesinde (https://www.rt.com/news/336967-isis-files-oil-turkey-exclusive/) Türkiye ve IŞİD arasındaki petrol ticaretini konu alan haberde bu ticareti kanıtlamaya dönük çeşitli bulgular olduğunu iddia etmiştir.

Bu bulgulara göre: Shadadi’nin IŞİD terör örgütünden özgürleştirilmesi sonrasında Kürt güçleri tarafından ele geçirilen belgelerde IŞİD’in petrol ticaret kayıtlarının olduğu dokümanlar fotoğraflanmıştır. Araç bilgileri ve petrol miktarlarının kayıtlı olduğu bu belgelerle ilgili olarak bölge IŞİD kontrolündeyken petrol rafinerilerinde çalışanlar, işlenen petrolün doğrudan Türkiye’ye satıldığını iddia etmektedirler.

IŞİD terör örgütü militanlarının ele geçirilen pasaportlarının fotoğraflandığı haberde, yabancı savaşçıların çoğunun IŞİD’e katılmak için Türkiye yolunu kullandığı da iddialar arasındadır. Tel-Abyad kontrol noktasında ele geçirilen belgelerde de giriş ve çıkışların Türkiye üzerinden olduğuna dikkat çekilmektedir.

Yine ele geçen ve fotoğrafı yayınlanan “Suçlu Esad rejimine karşı nasıl savaşılır” isimli Arapça IŞİD el kitapçığının İstanbul, Sirkeci'de bir matbaada basıldığı görülmektedir.

- 28.07.2015 tarihli 7/329 esas numaralı ve 3/12/2015 tarihli 7/540 sayılı soru önergelerimize zamanında yanıt verilmemesinin sebebi nedir? Soru önergelerinde ve basında yer alan haberle ilgili hükümetiniz açıklama yapmamıştır. Bu konuda kamuoyunun bilgilendirilmemesinin sebebi nedir?

- Türkiye Cumhuriyeti devleti veya hükümeti herhangi bir şekilde IŞİD/DAİŞ terör örgütü ile petrol alışverişi yapmış, ya da bilgisi altında yapılmasına yardımcı olmuş mudur?

- Yukarıda anılan soru önergelerinde Ebu Sayyaf’ın karargahında elde edildiği iddia edilen “yüzlerce flaş bellek ve belge”nin içeriği hakkında Türkiye Cumhuriyeti devlet yetkililerinin bilgisi var mıdır? Var ise bu belgelerin içeriği nedir?

- Rusya Savunma Bakanı Yardımcısı Anatoly Antonov’un iddiaları doğrultusunda Türkiye’ye IŞİD/DAİŞ kontrolü altında bulunan bölgelerden TIR, kamyon benzeri taşıtlarla veya boru hattı yoluyla herhangi bir petrol sevkiyatı olmuş mudur?

- Batman rafinerisinde, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde elde edilerek rafineriye getirilen ham petrol dışında başka ülkelerde işlenen veya sevkedilen petrol bulunmakta mıdır? Bulunmakta ise söz konusu petrol hangi ülkeden alınmaktadır?

- Yine aynı iddialara göre işlenmek üzere Türkiye üzerinden gemilerle sevkedilen petrol var mıdır? Var ise bu petrol hangi ülkelerden alınmakta, hangi ülkelerde işlenmektedir?

- Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Anatoly Antonov’un iddia ettiği petrol ticareti ile ilgili olarak hükümetiniz herhangi bir araştırma başlatmış mıdır? Bu iddiaların gerçek olup olmadığı konusunda uluslar arası kamuoyuna açıklamak üzere yürütülen bir çalışma yapmakta mıdır? Yapmakta ise bu çalışmanın içeriği nedir?

- 24 Mart tarihinde Russia Today kanalı tarafından yayınlanan belgelerdeki iddialar konusunda hükümetiniz herhangi bir inceleme başlatmış mıdır? Başlatmışsa bu incelemenin içeriği nedir?

-Yukarıda sözü edilen haberde ele geçirildiği iddia edilen rafineri kayıtları doğrultusunda yasadışı veya yasal yollarla Türkiye sınırından geçen herhangi bir petrol veya petrol ürünü bulunmakta mıdır?

-Haberde adı geçen broşürün basıldığı matbaa veya yayınevi konusunda İçişleri Bakanlığı yoluyla herhangi bir hukuki-cezai işlem başlatılmış mıdır? Başlatılmışsa içeriği nedir? Başlatılmamışsa neden?