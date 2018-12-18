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HDP'li eski vekil ve 5 kişiye terör gözaltısı

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)- IĞDIR'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında HDP eski Milletvekili Kıznaz Türkeli'nin de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı

18 Aralık 2018 14:17

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)- IĞDIR\'da terör örgütü PKK/KCK\'ya yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında HDP eski Milletvekili Kıznaz Türkeli\'nin de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.
​Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü PKK/KCK soruşturması kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyonda, HDP eski milletvekili Kıznaz Türkeli, Iğdır Belediye eski Eş Başkanı Şaziye Önder, İl Genel Meclisi eski Başkanı Abdulkadir Özsular, HDP yöneticileri Vedat Yılmaz, Oya Malgaz ve Tuzluca ilçesi Belediye eski Başkanı Mehmet Gültekin gözaltına alındı.
Terör örgütü propagandası yapmak, terör örgütüne yardım ve yataklık, Ağustos 2015\'te Ağrı Dağı\'nda canlı kalkan çadırı kurmak suçlamalarıyla gözaltına alınan şüphelilerin sorgularının sürdüğü belirtildi. 

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