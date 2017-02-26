HDP'li Ertuğrul Kürkçü: Herkes anadili ile düşünüp sandıkta 'na, la, ohi' diyecek

HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, Dünya Anadili Günü dolayısıyla yaptığı konuşmada, "Türkiye'deki tüm yurttaşların kendi anadillerinde konuşma ve yaşama hakkını kazanana kadar mücadele edeceğiz. Bugün Kürtçe için mücadele etmeyenlere ne devrimci denir ne demokrat ne de insan denir. O yüzden özgür olmamız için Kürt halkının dilinin özgürlüğü için mücadele etmeliyiz" dedi.

Dihaber'de yer alan habere göre, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İzmir İl Örgütü, 21 Şubat Dünya Anadili Günü dolayısıyla Halkların Demokratik Partisi (HDP) İzmir İl binasında panel gerçekleştirdi. Panele, Kürt yazar ve dilbilimci Osman Özçelik, Psikolog Mehmet Kuruş, HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü ile Kurdi Der İzmir Şube Başkanı Ali Yalçınkaya katıldı.

“Herkes anadili ile düşünüp sandıkta na, la, ohi diyecek”

İnsanların kendi anadillerinde konuşmadığı bir ülkede özgürlüklerden söz edilemeyeceğini söyleyen HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, "Referanduma gireceğiz, Türkiye'de yaşayan milyonlarca insan kendi anadilinde düşünecek ancak gidip ‘Hayır’ basması gerekecek. Yani, " la, na, ohi" diye düşünenler yok sayılıyor" diye konuştu. Hükümetin 14 yıl boyunca Kürtlerin bedel vererek kazandığı tüm kurumlara ve değerlere saldırdığını söyleyen Kürkçü, "Bu ülkede yaşayanlar sizin diktatörlüğünüze "na, la, ohi" diyecek” dedi.

“Kürtçe için mücadele etmeyene devrimci denmez”

“Türkiye'deki tüm yurttaşların kendi anadillerinde konuşma ve yaşama hakkını kazanana kadar mücadele edeceğiz” diyen Kürkçü, "İnsan diliyle düşünür dil olmadan düşünemez insanlar. Onun için bu mücadele belki de en önemli mücadeledir. Bugün Kürtçe için mücadele etmeyenlere ne devrimci denir ne demokrat ne de insan denir. O yüzden özgür olmamız için Kürt halkının dilinin özgülüğü için mücadele etmeliyiz" diye konuştu.

“Anadilinde konuşmak en temel haktır”

Dünya dillerini ve özelde de Kürt dilinin yapısı anlatan Kürt yazar ve dilbilimci Osman Özçelik, İnsanların kendi anadillerini konuşmasının hayati düzeyde önemli olduğunun altını çizdi. Herkesin kendi anadilinde konuşmasının insanın temel hakkı olduğunu söyleyen Özçelik, "Eğer çocuklar kendi anadilini konuşmaz ve bunu bir sonraki nesillere aktarmazsa dil kayıp olur. Her yıl onlarca dil konuşmamaktan tarihte kayıp oluyor. Biz dilimize sahip çıkmazsak bizim de dilimiz kaybolacak. Devletin Kurdi Der'i kapatma nedeninde tam bundan dolayıdır" diye konuştu.

“Anadilini konuşamayan insanlara diremek düşer”

Egemenlerin toplumu kendilerinden taraf tekleştirme çabalarının psikolojik ve sosyolojik olarak imkansız olduğunu ifade eden Psikolog Mehmet Kuriş, "Asimilasyon, köksüzleştirme ve kimliksizleştirme politikalarının en derinidir. Egemenlerin yanında eşit olarak ötekiler onay alamaz. Onay alabilmenin yolu kendi kimliğini reddetmek, egemenin dilini egemenden daha iyi konuşmak. Tüm bunların karşısında Kürtlere ve kendi anadilini konuşamayan insanlara direnmek düşer" diye konuştu.



