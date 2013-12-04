HDP'li Ertuğrul Kürkçü: Daha iyisi olmazsa İstanbul adayımız Sırrı

Hülya Karabağlı / Ankara

HDP Eş Genel Başkanı Ertuğrul Kürkçü, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının kim olacağıyla ilgili olarak, "Daha iyi bir isim bulamazsak İstanbul’da tek adayımız Sırrı (Süreyya Önder)” dedi.

HDP’li Sırrı Süreyya Önder ise başkan adaylığı ve CHP’yle yapıldığı öne sürülen seçim pazarlığıyla ilgili olarak, “El altından bizi destekleyin, ama bizim yanımızda görünmeyin diyenlere cevap adaylığımdır” dedi.

HDP bugün, Ankara'nın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Hamamönü'ndeki yeni binasında basın toplantısı düzenledi.

HDP Eş Genel Başkanları Ertuğrul Kürkçü ve Sebahat Tuncel ile milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Levent Tüzel’in düzenlediği basın toplantısında, HDP’nin yerel seçimlere ilişkin yol haritası açıklandı.

Genel Merkez'in tanıtımına basının ilgisi yoğun olurken, kalabalığı gören Sırrı Süreyya Önder, “Arkadaşlar hazineden para çıktığında kaloriferli bir yer tutacağız. Şimdi kalbimizle ısınıyoruz” dedi.

Toplantıda konuşan Ertuğrul Kürkçü, “Daha iyi bir isim bulamazsak İstanbul’da tek adayımız Sırrı Süreyya Önder” dedi. Kürkçü, HDP'nin teşkilatlandığı 60 ilde seçimlere gireceğini söyleyerek, yüz kızartıcı suç işleyenler ve kadına şiddetten hüküm giyenlerin aday adayı dahi yapılamayacağını vurguladı.

Ertuğrul Kürkçü, yerel seçimlere Mersin'de BDP, Adana, Erzincan Malatya ve Kahramanmaraş'ta HDP olarak girileceğini ifade etti. Kürkçü, 15 Aralık’ta aday adaylıklarıyla ilgili bir toplantı yapacaklarını özlerine ekledi.

CHP kadar beleşçi…

Basın toplantısında konuşan Sırrı Süreyya Önder, İstanbul adaylığıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“CHP kadar emek harcamadan, beleş oylara konan, solun oylarına ipotek koymuş bir parti daha yoktur. Hiçbir solcu emek, kent hakkı, Kürt sorunundaki CHP riyakarlığını daha fazla kaldıramaz. El altından bizi destekleyin, ama bizim yanımızda görünmeyin diyenlere cevap adaylığımdır.”

Öcalan’la görüşme müzakereye dönüşmeli

Eş Genel Başkan Sebahat Tuncel, Türkiye’nin demokratikleşme sorunu olduğunu ve bunun yolunun yeni bir anayasadan geçtiğini söyledi. Türkiye halkına yeni bir anayasa yapma konusunda söz verildiğine dikkat çeken Tuncel, komisyonun yeni formüllerle yola devam etmesini doğru bulduklarını söyledi. Tuncel’e göre, Kürt sorununun çözümü de yeni Anayasadan geçiyor.

“Öcalan’la görüşme müzakereye dönüşmeli” diyen Tuncel, çözüm sürecinin önemli olduğunu vurguladı. Tuncel, HDP’nin yüzde 50’lik temsili hedeflediğini söyledi.

Ermeni, Alevi, Kürt, LGBT bireyleri aday

Tuncel’den sonra yerel seçimlere ilişkin bilgi veren Kürkçü, HDP’nin 60 ilde teşkilat kurduğunu ve buralarda seçime gireceklerini söyledi. HDP, yeril seçimlerde, ötekileştirilmeye çalışılan, hakları çiğnenen kesimlere öncelik verecek. Erminiler, Kürtler, Aleviler, LGBT bireylerine en üst sırada yer alacak.

Daha iyisini bulamazsak adayımız Sırrı

Medyanın yoğun ilgi gösterdiği basın toplantısında Kürkçü’ye en çok İstanbul adayı ve diğer partilerle ortaklık soruları yönlendirildi. “ İstanbul adayınız kim” sorusuna Kürkçü, “ daha iyisini bulamazsak adayımız Sırrı (Süreyya Önder)” diye yanıt verdi. Önder, bu soruların ardından adaylığı konusunda değerlendirme yaparken, “ Arkadaşlar, kadın bir adaya yerimi hemen verebilirim” dedi.

Kürkçü: ‘Vatandaş o vincin önündeki adam’ diyor

Ertuğrul Kürkçü, Önder’in aday adaylığı başvurusu yaptığını hatırlatırken, “ Bize Sırrı’nın aday adaylığını empoze ede halkın kendisidir. Sokaktaki yurttaş durdurup, “ Ah o vincin önünde duran adamı istiyoruz diyor. Bunu diyen halktır” dedi. Kürkçü, bir kez daha “ Daha iyisini bulamazsak adayımız Sırrı” diye konuştu.

Kürkçü, İzmir gibi iller için kafalarında bir aday olup olmadığı sorusuna, “ kafamızda bir aday olması doğru olmaz” yanıtı verdi.

Ortak iradeye uyarız

Kahramanmaraş, Erzincan ve Malatya’da HDP, Mersin’de BDP ve Adana’da HDP seçimlere girecek. Kürkçü ve Tuncel, İstanbul’un Beyoğlu için son günlerdeki yoğun tartışmalara ilişkin soruya, “ Biz, ortak iradeye uyarız” yanıtı verdi.

İstanbul Milletvekili Levent Tüzel, HDP'ye, katılmak isteyen herkesi beklediklerini söyledi.