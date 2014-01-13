HDP'li Ermeniler: KCK Eş Başkanı'ndan düzeltme bekliyoruz

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) bazı Ermeni üyeleri, KCK Eş Başkanı Bese Hozat'ın Ermeni ve Rum lobileriyle ilgili açıklamasını eleştirdiler ve kullanılan ifadelerin düzeltilmesini talep ettiler.

Abdullah Öcalan’ın tahrif edildiği belirtilen Ermeni lobisi açıklamasının ardından, KCK Eş Başkanı Bese Hozat’ın açıklaması, HDP içinde tartışmalara neden oldu. Bese Hozat'ın sözleri önce HDP eş başkanları Sebahat Tuncel ve Ertuğrul Kürkçü tarafından eleştirilmişti.

HDP içinden bir diğer açıklama da HDP'li Ermeniler imzasıyla geldi. Açıklamada, "Tahrif edilmiş, yanlış anlaşılmış, tevil edilmiş ya da özür dilenmiş tüm açıklamalar yan yana geldiğinde oluşan resim, biz HDP’li Ermeniler için hiç de iç açıcı değildir" denildi.

HDP'li Ermeniler imzasıyla yapılan açıklama şöyle:

Öcalan'ın açıklaması hatırlatıldı

"KCK Eş Başkanı Bese Hozat’ın açıklamaları Türkiyeli Ermenilerde ve biz Halkların Demokratik Partisi / Kongresi üyesi Ermenilerde ciddi bir rahatsızlık yaratmıştır. Her yöne çekilebilecek 'Türkiye’de resmi devletin dışında bir de oluşan paralel devletler vardır. Mesela Fettulah Gülen cemaati paralel bir devlettir (…) İsrail lobisi, yine milliyetçi Ermeni ve Rum lobileri paralel birer devlettir. Paralel devletlerin birbiriyle ortaklaştığı ciddi bir çıkar ilişkisi vardır' açıklaması tarafımızda ciddi bir kaygı yaratırken, bir sene önce Abdullah Öcalan’ın yapmış olduğu ve sonrasında 'tahrifat' olduğu belirtilen, yumuşatılmaya çalışılan ama yalanlanmayan 'Türkiye’de üç koldan paralel devlet çalışması var. Bu ilişkileri sabote edilmeye başladı. Sıradan lobiler değil. ABD’de Yahudi, Ermeni ve Rum lobileri stratejik ve taktik müdahale ediyorlar. Her üçü de Anadolu çıkışlıdır' açıklamasını akıllara getirmiştir.

Yine, bir süre önce BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın 'Biz buradan söylüyoruz. Aklınızı başına alın. Kürtler 1915’teki Ermeniler değil ki katledesiniz, Kürtler 6-7 Eylül’ü yaşayan Rumlar, Yahudiler değil ki zulüm edesiniz' sözleri düzeltilip, sonrasında özür dilense de, bu ayrımcı fikrin yerleşik olup olmadığı konusunda ortaya soru işaretleri çıkartmaktadır.

'İfadelerin düzeltilmesini bekliyoruz'

Tüm bunların sonrasında, bizleri inciten bu ifadelerin düzeltilmesini beklerken, Ayhan Bilgen’in, Bese Hozat’ın ifadeleri ile çakışan yazıları, yukarıda verdiğimiz görüşleri tevil eder niteliktedir.

Tahrif edilmiş, yanlış anlaşılmış, tevil edilmiş ya da özür dilenmiş tüm bu açıklamalar yan yana geldiğinde oluşan resim, biz HDP’li Ermeniler için hiç de iç açıcı değildir. Özgür ve eşit bir ülke ve dünya tahayyülümüzü gerçekleştirmek için yapmamız gereken birbirimizi ötekileştirmek değil, tüm ezilenler ile birlikte mücadele etmektir. Bizim de gerçekleşmesi için emek harcadığımız barış ve barışa giden süreç, Türkler ve Kürtler harici diğer halkların yok sayılması anlamına gelmemelidir.

Halkların birbirlerine olan güvenini sarsan, her yöne çekilebilecek bu gibi açıklamalardan vazgeçilmeli, yapılan açıklamalar bir an önce düzeltilmelidir.

'Bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine' yaşayacağımız bir ülkeyi kurmak, sistemin tüm ezilenleri ile birlikte mücadele etmekten geçmektedir. Biz HDP’li Ermeniler, geçmişte birlikte mücadele duruşunu sergileyen dostlarımızın gelecekte de sergileyeceğini umuyor ve tüm bu süreçlerin takipçisi olacağımızı hem konunun muhataplarına, hem de kamuoyuna bildiriyoruz."