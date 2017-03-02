HDP'li Doğan'dan Aile Bakanı'na: Bakanlık kadın ölümlerini durdurmak için ne yapıyor?

HDP İzmir Milletvekili Müslüm Doğan, 8 Mart Dünya Kadın Günü yaklaşırken karnesi iyi olmayan Türkiye’nin durumunu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın aldığı önlemleri TBMM gündemine taşıdı. Cinsel suçlar ve şiddet davalarında ‘tahrik’ ve ‘iyi’ hal indirimlerine dikkat çeken Doğan, "Suçu adeta meşru göstermek bu olayların artmasındaki neden midir" diye sordu.

HDP’li Müslüm Doğan’ın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’ya yönelttiği sorular şöyle:

Ülkemizde her geçen gün artarak devam eden, Kadına ve çocuğa yönelik şiddet, öldürülme taciz ve tecavüze uğrama olaylarının, 2016 yılında da artarak devam ettiği Bianetin hazırladığı haberde bildirilmekte olup, 31 kadın cinayetinin faillerinin bulunmadığı,75 kadına tecavüz edildiği, 119 kadının tacize uğradığı 417 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulduğu ve 348 kadının ise yaralandığını bildirilmektedir.

Ayrıca 17 Kadın/kız çocuğun ise intihar ettiği ya da intihar ettikleri öne sürülmektedir. Yine aynı haberde, Öldürülen kadınların yüzde 9'u talep ettiği tedbir kararına rağmen, şiddet gördüğü ve şikayetçi olduğu halde ya da çıkarttığı tedbir kararı sona erdikten hemen sonra öldürüldükleri bildirilmektedir.

Bu sayılar medyaya yansıyan haberlerde toplanmaktadır. İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından zaman zaman paylaşılan verilerinde gerçeği yansıtmadığı bilinmektedir.

Avrupa standartlarına bakıldığında kadın cinayetlerinin imaj zedeleyici bir durum olduğu gibi, kadınlara ve çocuklara yöneltilen şiddetin ve tecavüz boyutunun artmasının ve hatta bu şiddetin artık ölümle sonuçlanması çağdaş, demokratik, laik ve sosyal hukuk devletinde karşılaşılmaması gereken bir durum olduğudur.

-2002 tarihinden önergenin verildiği tarihe kadar kaç kadın/çocuk şiddet görmüş ve öldürülmüştür? Öldürülen kadın /çocuk sayısının yaş guruplarına göre dağılımı nasıldır?

-Kadınların şiddet görüp ölüm tehdidi altında bulunduğunu ifade etmesinin ardından bakanlık olarak yaptığınız çalışmalar nelerdir?

-Bakanlık olarak kadın ölümlerini engellemek için nasıl bir çalışma yapılmıştır? Başvuru yapan kadınların ölümleri neden engellenememiştir?

-Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için Türkiye genelinde kaç adet şiddet önleme merkezi kurulmuştur?

-Cinsel suçlar ve şiddet davalarında “tahrik” ve “iyi” hal indirimleri ,suçu adeta meşru göstermek bu olayların artmasındaki neden midir?

-İyi hal ve haksız tahrik indirimi uygulanan davaların cinayet, yaralama, cinsel istismar ve diğer suçlara göre dağılımı nedir? Bu davaların kaçında iyi hal ve haksız tahrik indirimi uygulanmıştır?

-Çocuk istismarı ile ilgili mahkûmiyetle sonuçlanan davalarda verilen cezanın niteliği nedir?

-2002-2017 yılları itibari ile yaşanan cinsel istismar ve cinsel taciz olaylarının mağdurlarından kaçı çocuktur?

-Ocak 2017 tarihi itibariyle yaşanan cinsel istismar ve tecavüz olaylarının sayısı kaçtır?