HDP'li Doğan: Hükümet, Çiftlikbank projesinin ortağıdır

Binlerce kişinin mağdur olduğu Çiftlikbank vakasının Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde araştırılmasına dair verilen önergenin AKP’li milletvekillerinin oyuyla kabul edilmemesini değerlendiren HDP İzmir Milletvekili Müslüm Doğan, "Hükümet, bu projenin ortağıdır, bunu açıkça ifade ediyorum. Ortağı olmasa, bürokrasisi olmasa, siyasi ilgisi olmasa bu sahtekârlık ortaya çıkartılırdı” dedi.

Partisinin 25 Aralık 2017’de Meclis’e sunduğu araştırma önergesinin 20 Şubat’ta geldi. 2 satırdan oluşan bir cevapla reddedildiğini kaydeden Doğan, "Dolandırıcılığın boyutu bu kadar ortadayken Hükümet, Meclis nasıl ilgisiz kalabilirdik biz bu işe?” sorusunu yöneltti. TBMM Genel Kurulu’nda partisi adına söz alan Doğan, şunları söyledi:

"Türkiye'nin çok önemli bir gündemi var, Çiftlik Bank hikâyesi. Çiftlik Bank, katılımcısına bir yıl içerisinde kazancını ikiye katlama vaadiyle kısa bir sürede Türkiye tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir dolandırıcılık vurgununun öznesi hâline gelmiştir. SPK'nın yaptığı ilk açıklamada 77.843 kişiden 511 milyon lira toplatıldığı belirtilmiştir ancak son gelişen noktada 132.222 katılımcıdan 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 liranın toplandığı ilgili kurum tarafından açıklanmıştır.

"Bu konuda biz çok önemli bir çalışma yapmıştık. 25 Aralık 2017'de Meclis Başkanlığına bir araştırma önergesi verdik ve bu konunun açıklanmasını, bu konunun ilgili Bakanlık tarafından araştırılmasını istemiştik. Konunun hassasiyeti belirtilmişti ancak Bakanlık bu konuya o kadar alakasız, ilgisiz davrandı ki verdiği cevap 20 Şubat’ta geldi. 2 satırdan oluşan bir cevap. Hiçbir kıymeti-harbiyesi de yok; araştırma yapılmamış, ne yapıldığı, ne edildiği konusunda hiçbir bilgi verilmemiş.

"Hükümet müteselsilen halkımıza karşı sorumludur"

"Halkımız kandırılıyor hem de tekbir getirilerek, halkın dini duyguları kullanılıyor, ticarette kullanılıyor. Halkın kandırılmasına, halkın değerlerinin bu şekilde sabote edilmesine bir bakanlık nasıl böyle ilgisiz davranabilir? Neden bizim araştırma önergemizi bürokrasi dikkate almaz, iki satırla geçiştirir?

"Bu konuda Hükümet müteselsilen halkımıza karşı sorumludur. Hükümet, bu projenin ortağıdır, bunu açıkça ifade ediyorum. Ortağı olmasa, bürokrasisi olmasa, siyasi ilgisi olmasa bu sahtekârlık ortaya çıkartılırdı. Halkımızın değerleri kuşatılmış. Sahtekar olarak nitelendirdiğimiz genç bir insan, yeteneği ne olursa olsun tek başına yapacağı bir iş midir? Dolandırıcılığın boyutu bu kadar ortadayken Hükümet, Meclis nasıl ilgisiz kalabilirdik biz bu işe?

"Çiftlik Bankla ilgili ulusal basında, TV'lerde gezen reklamla ilgili orada geçen cümleyi okuyacağım size: "Dinle evlat, derdin memleket ve milletse hedefin net, ufkun geniş, gönlün mavi gökyüzü gibi engin ve duruşun elif, dimdik olmalı. Lakin unutma, önüne engeller koyacaklar -bizim önerge gibi- ayaklarına çelmeler takacaklar ama sen yıkılma, yılma, dolandırıcılığa devam et" diyorlar. Yazık, gerçekten ülkemiz için yazık. Ve buna sanatçılar da katılıyor. Ulusal TV'lerde, büyük, yayın yapan gazetelerde reklamları çıkıyor. Sadece simülasyonla halkı kandırıyorlar. Yok, yarattıkları hiçbir tesis de yok doğru dürüst."