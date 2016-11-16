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HDP'li Dilek Öcalan için zorla getirilme kararı!

PKK lideri Abdullah Öcalan'ın yeğeni Dilek Öcalan ilk olarak 7 Haziran 2015'te yapılan seçimlerde Meclis'e girmişti

16 Kasım 2016 18:20

Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi, "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla yargılanan HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan'ın, tebligata rağmen ifade vermemesi nedeniyle mahkemeye zorla getirilmesine karar verdi.

Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya Öcalan katılmazken, avukatı Gülay Koca Öztürkoğlu salonda hazır bulundu. Avukat Öztürkoğlu, müvekkilinin milletvekili olması nedeniyle mahkemeye zorla getirilemeyeceğini savundu. 

Mahkeme heyeti, tebligatın kendisine ulaşmasına rağmen ifade vermeye gelmeyen Öcalan'ın, "zorla getirilmesi"ni kararlaştırarak duruşmayı erteledi. PKK'lı Mehmet Yılmaz'ın 23 Şubat'ta Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki cenazesine katılan Dilek Öcalan hakkında, konvoydaki davranışlarının "terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit" içeren yöntemlerini meşru gösterecek nitelikte olduğu gerekçesiyle "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. 

PKK lideri Abdullah Öcalan'ın yeğeni Dilek Öcalan ilk olarak 7 Haziran 2015'te yapılan seçimlerde Meclis'e girmişti.

 

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