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Dilek Öcalan'ın aracı Diyarbakır'da kaza yaptı; 4 kişi yaralandı

Kazada, araçta bulunan HDP MYK üyesi Fatma Kurtalan yaralandı

25 Mart 2016 22:11

HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan'ın aracı Diyarbakır'da kaza yaptı. Kazada, araçta bulunan HDP MYK üyesi Fatma Kurtalan ile birlikte 4 kişi yaralandı

Posta’nın haberine göre, kaza, merkez Kayapınar ilçesi Mahabad Bulvarı’nda meydana geldi. 75 Yol istikametinden Diyarbakır-Elazığ karayoluna doğru seyir halinde olan HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan’a ait otomobile, hemzemin geçitte yavaşladığı sırada, arkasında süratle gelen hafif ticari araç çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da yaklaşık 20 metre sürüklendi. Kazada, Öcalan’ın aracında bulunan HDP MYK üyesi Fatma Kurtalan ile birlikte 4 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, polis ekiplerinin incelemesinin ardından, araçların çekicilerle kaldırılması ile ulaşıma açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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