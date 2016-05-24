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Politika

HDP'li Dengir Fırat: İkinci bir kadına tahammül gösterilemedi; Refah anlayışının devam ettiği görülüyor

"65. Hükümet bir başbakan yönetiminde son kabine olabilir"

24 Mayıs 2016 22:29

Hülya Karabağlı

HDP Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat, Binali Yıldırım başkanlığında kurulan 65. Hükümet’in bir başbakan yönetiminde son kabine olabileceğini söyledi. “Otokratik hükümetin son hükümeti gibi” diyen Fırat, otokratik rejimin kanuni alt yapısını inşa edilmeye çalışıldığına dikkat çekti. Fırat’a göre, CHP 20 Mayıs’taki tutumu ile buna katkı sağladı.

Dengir Mir Mehmet Fırat, 65. Kabine’nin şifrelerini T24’e değerlendirdi. Yeni kabinede kadın bakan sayısının teke indirilmesini ‘ikinci bir kadına tahammül gösterilemediği görülüyor’ biçiminde yorumlayan Fırat, bunun Refah Partisi geleneği olduğuna dikkat çekti.

Fırat’ın değerlendirmeleri şöyle:

“Başbakan yönetimindeki son kabine, bundan sonra Başkanlık diyemeyeceğim çünkü o Başkanlık rejimine hakaret oluyor. Otokratik bir Rejimin son hükümeti gibi. Enteresan değişimler var.  Özellikle Dolmabahçe’nin resim veren ekip silindi İki kadın bakanın değişmesi tek kadına düşmesi. Her ne kadar en çok milletvekili HDP geldikten sona onu söylemiyorlar ama ikinci bir kadına tahammül gösterilemediği görülüyor. Getirilen kadın bakan da kadın sorunlarından sorumlu. AKP’nin Refah Partisi’nden gelen anlayışını devam ettiğini gösteriyor. Lütfi Elvan, bir şekliyle Davutoğlu’na vefa. Çok önemli bakanlığa getirilmedi. Ali Babacan zaten dışlanmış vaziyetteydi.

“Enteresan sürece girildi sonun başlangıcındayız. Bana göre Ak Parti 2011 seçimlerinde sonra düşüşe geçmiştir. Demokrasi, özgürlük, eşitlik, barış ve AB gibi  ilkeleri  ortadan kaldırmış yeni bir sürece girmiştir. Başbakanlık sistemi bir sistemi buna böyle denmesi tamamen söylenmesi tamamen algı operasyonu. Evrensel hukuka göre Başkanlık sistemi kuvvetler ayrılığı esasını belirler. Talep edilen şey kuvvetler birliği bir tek kişi de birleşmesi. Otokratik bir rejime adım. Başkanlık sistemi olarak nitelendirilemez. Baas sistemidir bu. Başkanlık deyince insanları yanıltıyor. Otokratik rejimin kanuni alt yasal alt yapısını inşa etmeye çalışıyor.”

 

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