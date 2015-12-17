T24 LogoT24 Logo
Gündem

HDP'li Demirel'den Efkan Ala'ya: Tankını, topunu buradan al çıkar

HDP Grup Başkan Vekili Çağlar Demirel, seçilmiş vekiller olarak halkın iradesi, onuruyla sahip çıktığı direnişin yanında olacaklarını söyledi

17 Aralık 2015 19:47

HDP Grup Başkan Vekili Çağlar Demirel, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 11 Aralık'tan bu yana devam eden sokağa çıkma yasağıyla birlikte ağır silahların kullanılmasına yönelik olarak, İçişleri Bakanı Efkan Ala'ya , "Milletvekillerine laf uzatmaktan çık. Çık tankını, topunu buradan al buradan çıkar" sözleriyle seslendi.

Diyarbakır'da HDP ve DBP'lilerin merkez Sur İlçesi'ndeki sokağa çıkma yasağını protesto etmek için düzelediği yürüyüşlere polis izin vermedi.

DHA'dan Canan Altıntaş ve Serdar Sunar'ın haberine göre, Yenişehir İlçesi Ofis semtinde toplanan ve aralarında HDP Grup Başkan Vekili Çağlar Demirel'in de bulunduğu gruba polis izin vermeyince, polis yetkilileriyle görüşen Demirel, yürüyüşlerine izin verilmesini istedi.

Polis, kaymakamlıklara yürüyüşün yapılamayacağını ancak, Sanat Sokağı sonuna kadar yürüyerek basın açıklaması yapılyabileceğini söyledi. Verilen izin üzerine sloganlar eşliğinde yaklaşık 200 metre uzaklıktaki Sanat Sokağı'na yürüyen grup adına HDP Grup Başkan Vekili Çağlar Demirel açıklama yaptı.

Demirel, şunları söyledi: "Halkımıza dokunan kim olursa olsun, bunun karşısında duracağız. Halkımızın iradesiyle buralara geldik. O yüzden halkımızın yanındayız. Sayın Efkan Ala'ya buradan sesleniyorum; Milletvekillerine laf uzatmaktan çık. Çık tankını, topunu buradan al buradan çıkar.  Biz size söylüyoruz.

 

'Direnişimiz devam ediyor ve edecek'

 

Eğer siz tanklarınızı, toplarınızı, uçaklarınızı, helikopterlerinizi halkın üzerine salarsanız, bizler seçilmişler olarak bunun önünde duracağız. Halkımızın iradesi, onuruyla sahip çıktığı direnişin yanında olacağız. Amed halkı 16 gündür ayakta, 16 gündür Sur ilçemizin tarihine, dokusuna, orada yaşayan insanlarımıza ve kültürümüze sahip çıkmaya çalışıyor. Sahip çıkıyor.

Bizim direnişimiz devam ediyor, devam da edecek. Nerede olursak olalım evde, çarşıda, sokakta, pazarda nerede olursak olalım yanı başımızda Sur halkına vicdanen, ahlaken, hukuken bir arada olalım. Onları hissedelim, Sur halkının yaşadıklarını hissedelim, izin vermeyelim. Bulunduğumuz her yerde haykıralım, Amed halkı sessiz kalmayacaktır."  

Kalabalık daha sonra bulundukları yerde oturma eylemi düzenledikten sonra dağıldı.

ETİKETLER

diyarbakırsurçağlar demireltankefkan aladirenişamed

İlgili Haberler

Burası Diyarbakır Sur!

DİHA'nın abonelerine geçtiği görüntülerde, meskun mahalde ağır silahlarla ateş açıldığı görülüyor

Diyarbakır Belediyesi Eş Başkanı: Öğretmenler Cizre’yi terk ederken yüreğimizdeki son bağlar kopuyor

Anlı: ’Ev ev temizleyeceğiz’ söylemi bu coğrafyanın sokaklarında başka bir anlama geliyor

Diyarbakır'da Sur yürüyüşüne izin verilmedi

Caddeyi zırhlı araçlar ve TOMA'larla trafiğe kapatan polis ekipleri geçişe izin vermedi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24