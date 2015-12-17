HDP'li Demirel'den Efkan Ala'ya: Tankını, topunu buradan al çıkar

HDP Grup Başkan Vekili Çağlar Demirel, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 11 Aralık'tan bu yana devam eden sokağa çıkma yasağıyla birlikte ağır silahların kullanılmasına yönelik olarak, İçişleri Bakanı Efkan Ala'ya , "Milletvekillerine laf uzatmaktan çık. Çık tankını, topunu buradan al buradan çıkar" sözleriyle seslendi.

Diyarbakır'da HDP ve DBP'lilerin merkez Sur İlçesi'ndeki sokağa çıkma yasağını protesto etmek için düzelediği yürüyüşlere polis izin vermedi.



DHA'dan Canan Altıntaş ve Serdar Sunar'ın haberine göre, Yenişehir İlçesi Ofis semtinde toplanan ve aralarında HDP Grup Başkan Vekili Çağlar Demirel'in de bulunduğu gruba polis izin vermeyince, polis yetkilileriyle görüşen Demirel, yürüyüşlerine izin verilmesini istedi.



Polis, kaymakamlıklara yürüyüşün yapılamayacağını ancak, Sanat Sokağı sonuna kadar yürüyerek basın açıklaması yapılyabileceğini söyledi. Verilen izin üzerine sloganlar eşliğinde yaklaşık 200 metre uzaklıktaki Sanat Sokağı'na yürüyen grup adına HDP Grup Başkan Vekili Çağlar Demirel açıklama yaptı.



Demirel, şunları söyledi: "Halkımıza dokunan kim olursa olsun, bunun karşısında duracağız. Halkımızın iradesiyle buralara geldik. O yüzden halkımızın yanındayız. Sayın Efkan Ala'ya buradan sesleniyorum; Milletvekillerine laf uzatmaktan çık. Çık tankını, topunu buradan al buradan çıkar. Biz size söylüyoruz.

'Direnişimiz devam ediyor ve edecek'

Eğer siz tanklarınızı, toplarınızı, uçaklarınızı, helikopterlerinizi halkın üzerine salarsanız, bizler seçilmişler olarak bunun önünde duracağız. Halkımızın iradesi, onuruyla sahip çıktığı direnişin yanında olacağız. Amed halkı 16 gündür ayakta, 16 gündür Sur ilçemizin tarihine, dokusuna, orada yaşayan insanlarımıza ve kültürümüze sahip çıkmaya çalışıyor. Sahip çıkıyor.



Bizim direnişimiz devam ediyor, devam da edecek. Nerede olursak olalım evde, çarşıda, sokakta, pazarda nerede olursak olalım yanı başımızda Sur halkına vicdanen, ahlaken, hukuken bir arada olalım. Onları hissedelim, Sur halkının yaşadıklarını hissedelim, izin vermeyelim. Bulunduğumuz her yerde haykıralım, Amed halkı sessiz kalmayacaktır."



Kalabalık daha sonra bulundukları yerde oturma eylemi düzenledikten sonra dağıldı.