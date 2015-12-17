Diyarbakır'da Sur yürüyüşüne izin verilmedi

Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağının uygulandığı Sur ilçesine kentin üç merkez ilçesinden yapılmak istenen yürüyüşe izin verilmedi.

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Bağlar İlçe Binası önünde toplanan kalabalık bir grup, buradan Bağlar İlçe Kaymakamlığı'na, oradan da Sur ilçesine yürümek istedi. Caddeyi zırhlı araçlar ve TOMA'larla trafiğe kapatan polis ekipleri geçişe izin vermedi.

Bunun üzerine grup adına HDP Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat basın açıklaması yaptı. Irgat, sokağa çıkma yasağı uygulanarak yasaların çiğnendiğini, tank ve top atışlarıyla binlerce yıllık tahrip edildiğini söyledi. Sur'da sivillerin yaşam hakkının tehlike altında olduğunu belirten Irgat, sokağa çıkma yasağının derhal kaldırılması gerektiğini ifade etti. Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

Yenişehir ilçesindeki Ofis semti AZC Plaza önünde toplanan başka kalabalık bir grup da Sur'a yürümek istedi. Polisin izin vermemesi üzerine kalabalık, alkışlar ve slogan atarak yasağı protesto etti.

Kayapınar ilçesindeki Diclekent semti Roboski Anıtı önünde toplanan kalabalık bir grubun da Sur yürüyüşüne izin verilmedi.



