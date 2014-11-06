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Politika

HDP’li Demir Çelik: Hükümetle resmi bir görüşme yok

HDP’li Demir Çelik: PKK bir halk hareketidir. Her halk hareketi gibi PKK’nın da yanlış pratikleri olmuştur olacaktır da

06 Kasım 2014 17:07

HDP Muş Milletvekili Demir Çelik, İmralı heyetinin 6-7 Ekim olaylarından sonra Başbakan ve bakanlarla görüşmesinden sonra resmi anlamda yeni bir görüşme olmadığını söyledi. “Bireysel noktada arkadaşlarımızın bakan ve milletvekilleriyle bireysel görüşmeleri olabilir” diyen Çelik, “Ancak HDP heyetinin resmi olarak muhatap alındığı bir görüşme olmadı” dedi. HDP’li Çelik, Adalet Bakanlığı’ndan İmralı ziyaretine ilişkin taleplerine henüz yanıt gelmediğini söyledi.

Çelik TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, hükümete çözüm süreciyle ilgili uyarılarda bulundu.

Çelik “İktidara hatırlatmak isteriz ki çözümden yana olma sadece sözde kalmamalı, bir an evvel sorunun çözümü için kültürel, demokratik ve tarihsel adımlar atılmalı” dedi.

AKP Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner’in “PKK’nin JİTEM’in rolüne soyunduğu”na ilişkin sözlerini hatırlatan gazetecilere Demir Çelik, “Bir siyasetçinin böylesi mesnetsiz ve somut koşullardan yoksun, kriminalize yaklaşımını doğru bulmuyorum. PKK’nın JİTEM’e soyunmaya ihtiyacı yok” yanıtı verdi.

“Kanarya Sevenler Derneği’nden söz etmiyoruz” benzetmesiyle PKK’nın de yanlışlar yapabileceğini anlatan Çelik, “PKK bir halk hareketidir. Her halk hareketi gibi PKK’nın da yanlış pratikleri olmuştur olacaktır da. PKK Ortadoğu’da insanlık hareketi konumuna gelmişse, bunu görmek sorunun çözümünü kolaylaştırır. İnsanlık hareketi derken, bugün Rojova’da o bölgede. Terör örgütü listesinden çıkarılması gündemdeyse. Bunu siyasal entegrasyona nasıl katacağını söylemek devletin işidir”.

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