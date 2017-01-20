HDP'li Çelik, Meclis'teki kavgayı anlattı: AKP'li vekil saçlarımı kopardı, düştüğümde de tekme attı

TBMM Genel Kurulu’nda kendini kürsüye kelepçeleyen Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıka’nın eylemi sırasında AKP Antalya Milletvekili Gökçen Erdoğan Enç tarafından darp edilen HDP Muş Milletvekili Burcu Çelik, "Biz HDP'li kadın milletvekilleri olarak bir kadın vekilin kelepçeli protestosunda çıkan arbedede zarar görmemesi için oradaydık. Başka bir kadın vekil de olsa aynı şeyi yapardık" dedi. Çelik, Nazlıka'nın protestosuna son vermesi için ikna etmeye çalıştıkları sırada iktidar partisinin kendi içinde bir konuşma yaptıklarını görünce müdahale edeceklerini anladıklarını söyledi. Çelik, "Meclis Genel Kurulunda böyle bir kavga, kadınların bu şekilde kavga etmesi, şiddete maruz kalan bir milletvekili olarak çok üzüldüğümü ve utandığımı söyleyebilirim" diye konuştu.

Tekmeyle yüzünde 2.5 santimlik bir çizik oldu

HDP'li Burcu Çelik, T24'e, adını söylemeden 'malum kişi' dediği (AKP Antalya Milletvekili Gökçen Erdoğan Enç) tarafından saçının koparıldığını, yere düştüğünde aynı kişi tarafından tekmelendiğini anlattı. Hastanede dün gece tedavi altına alınan Enç ayrıca darp raporu aldı.

"İktidar kendi arasında konuştuktan sonra bize müdahale edileceğini anladık"

HDP Muş Milletvekili Burcu Çelik, T24’e dün gece yaşanan kadın milletvekillerinin kavga olayını anlattı. "Erkek şiddeti, toplumsal ayrışma, hak ihlalleri gibi konularla meşgulken şiddete maruz kalmak, bunların yaşanması doğru olmadı" diyen Çelik, geceye ilişkin şunları söyledi:

"Aylin Nazlıaka’nın protestosunu bitirmesi konusunda siyasi partiler arasında bazı görüşmeler oldu. Makasla, tornavida ile kelepçenin sökülmesine çalıştılar. Biz uzlaşmacı bir tutumla bu işin çözülmesini beklerken bir anda iktidar partisinin kendi için bir konuşma oldu. Biz müdahale edileceğini anladık. AKP Grup Başkanvekili İlknur İnceöz’ün elinde bir anahtar vardı. Ben bir avukat olarak kelepçenin anahtarla açılmayacağını biliyorum. Ele de zarar verir bunlar. Başka bir formül üzerinde konuşurken birden arkamızda 'Dokunmayın' diye bağırdı ve elini kaldırdı. Ben 'Gökçen Hanım yapmayın' dedim. Bunun ardından Pervin Hanım (Buldan) göğsüne darbe aldı, sonrasında Şafak Pavey'in yerde olduğunu gördük. Enç, elimi tuttu ve bir anda saçlarımı kopardı. Ben de eline vurdum. Yere düştüğümde tekme attı. Yüzümde 2.5 santimlik bir iz var. Darp raporu aldım."