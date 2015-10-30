HDP’li Celal Doğan: MHP’ye haksızlık ediyorlar

HDP İstanbul miletvekili adayı ve Gaziantep Milletvekili Celal Doğan, tüm tekliflere 'hayır' demekle suçlanan MHP'ye destek verdi. Doğan, "AKP tek başına iktidar olunca çok daha başarılı olacaklarını düşünüyorlardı, koalisyon istemediler. MHP’ye haksızlık ediyorlar. MHP’ye hükümet kurma teklifi yapılmamıştır” dedi.

Habertürk Gazetesi’nden Kübra Par’ın sorularını yanıtlayan Doğan şöyle konuştu; “AKP’nin seçimden sonra yarattığı ortamı doğru okumak gerekiyor. Tek başına iktidar olunca çok daha başarılı olacaklarını düşünüyorlardı, koalisyon istemediler. Bu noktada MHP’ye haksızlık ediyorlar. Bizi yok sayan bir parti de olsa MHP’yi “Hayırcı” göstermek haksızlıktır. Bir siyaset adamı olarak gözlemlerimi söylüyorum. MHP’ye hükümet kurma teklifi yapılmamıştır.”

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