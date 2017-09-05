HDP'li Çağlar Demirel hakkında yeni fezleke hazırlandı

Felat BOZARSLAN / DİYARBAKIR, (DHA) - HDP Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel hakkında, Madımak olaylarının yıldönümü olan 1 Temmuz 2016 günü, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Cem ve Kültür Evi\'nde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada \'terör örgütü propagandası yaptığı\' iddiasıyla fezleke hazırlandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu yargılandığı davada 14 Temmuz günü \'Silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 7.5 yıl hapis cezasına çarptırılan HDP Milletvekili Çağlar Demirel hakkında yeni fezleke hazırladı. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü\'ne gönderilen fezlekede 1 Temmuz 2016 günü Diyarbakır\'ın Bağlar İlçesi\'nde bulunan Pır Sultan Abdal Kültür Derneği tarafından, Madımak olaylarının yıl dönümü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendiği belirtildi. Fezlekede, etkinliğe katılan HDP Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel\'in yaptığı konuşmada, \"23 yıl önceden bugüne baktığımızda Madımak\'ta diri diri yakılan insanlarımız, bugün Cizre\'de vahşet bodrumlarında aynı zihniyet tarafından yakıldı ve bugün Lice\'de yine bombalanarak, köylerimiz boşaltılarak, insanlarımıza işkence ve yakma gibi, zulüm ve faşizm tekrar uygulanmaktadır. Madımak\'tan özür dilemesi gereken zihniyet bugün aynı pratiği gerçekleştirmeye çalışıyor\" dediği ifade edildi.

OPERASYONLARI \'ZULÜM VE FAŞİZM\' OLARAK NİTELEDİ

Çağlar Demirel\'in, PKK/KCK terör örgütü mensuplarına yönelik güvenlik güçlerince yapılan operasyonları \'işkence, yakma, zulüm ve faşizm\' olarak nitelendirdiğini belirten savcı, terör örgütü mensuplarının devletin güvenlik güçleri ile girdikleri silahlı çatışmaları haklı göstermeye çalıştığını kaydetti. Demirel\'in konuşmasının içeriği itibariyle bir bütün halinde terör yöntemlerini kullanmaya özendirici ve terörizmi yüceltici nitelikte olduğunu iddia eden savcı, şüphelinin bu şekilde \'terör örgütü propagandası yapma\' suçunu işlediğini belirtti. Fezlekede, halen HDP Diyarbakır Milletvekili olan şüphelinin Türkiye Büyük Millet Meclisi\'nce yasama dokunulmazlığının kaldırılması talep edildi. Yasama dokunulmazlığının kaldırılması halinde Demirel hakkında \'terör örgütü propagandası yapmak\' suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılabilecek.