HDP'li Buldan: Zılgıtlarımızla sokaklarda olacağız

HDP İstanbul Milletvekili ve Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, anayasa paketinde kadınları ilgilendirecek bir maddenin yer almadığını belirtti ve “İşte ‘Hayır’ demek için en büyük nedenimiz bu. AKP, bize sokağı yasaklamaya çalışıyor ama bizler zılgıt ve zafer işaretleriyle sokakta olmaya devam edeceğiz” dedi.

dihaber’de yer alan habere göre HDP 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için ilçelerde etkinlikler düzenliyor. HDP Sancaktepe İlçe Örgütü’nde düzenlenen şölene yüzlerce kadının yanı sıra TBMM Başkanvekili ve HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan, Sosyalist Kadınlar Meclisi (SKM) Genel Sözcüsü Fadime Çelebi de katıldı. “Jin jiyan azadî”, “İnançlara özgürlük, halklara eşitlik ve kardeşlik” pankartlarının asıldığı salonda, kadınlar yöresel kıyafet ve yemeklerin olduğu stantlar açtı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan HDP Sancaktepe İlçe Eşbaşkanı İlknur Birol, “Biz kadınların mücadelesi tüm insanlığın umudu oldu. Erkek egemen anlayışına teslim olmadan özgürlüklerimizi büyütmek zorundayız” dedi.

"Sokaklarda olacağız"

HDP’li vekil Pervin Buldan da, Kürtçe selamının ardından tüm kadınların 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutladı. Buldan, “Haftaya tüm dünyada emekçi kadınların alanlarda olacağı günlerdir. Her türlü baskı ve engellemeye rağmen taviz vermeyeceğiz, sokaklarda olacağız. Çünkü onlar en çok bize dokundular. ‘Önce kadınları vurun’ dediler. Peki, biz sinecek miyiz? Eve kapanacak mıyız? Hayır!" diyerek kadınları meydanlarda olmaya çağırdı.

"AKP'nin kadınlara reva gördüğü bu"

AKP'nin en fazla kadınları mağdur ettiği bir döneme tanıklık ettiklerini ifade eden Buldan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“En fazla biz kadınları mağdur ettiler, bu coğrafyada yaşanan acıları en çok biz kadınlar yaşadık, kadınlara şiddet hiç bitmedi, işte AKP’nin kadınlara reva gördüğü bu. Kadına yönelik şiddet ve hak ihlalleri kat be kat arttı onların döneminde. Kadın milletvekillerimiz rehin alındı. Ancak onlar rehin oldukları halde bizlere dayanışma içinde oldukları mesajlarını ulaştırdılar. Kadın vekillerimizin mücadelesini yükseltmek için bir aradayız.”

"Zılgıtlarımızla sokakta olacağız"

16 Nisan’da yapılacak olan referandumda kadınları ilgilendiren tek bir maddenin olmayışına tepki gösteren Buldan, “İşte 'Hayır' demek için en büyük nedenimiz bu. Sokak sokak tüm kadınlara ‘Hayır’ı anlatmalıyız. 8 Mart, hepimiz için çok önemli. AKP alanları bize yasaklamış olabilir, biz kadınlar zılgıtlarımız ile meydanlarda olmaya devam edeceğiz. Ta ki kadınlar bu topraklarda hak ettiği yaşamı elde edene kadar. Bu mücadele devam edecek. Çok acı çektik kadınlar, ama asla biat etmedik. Saraya da Erdoğan’a da biat etmeyeceğiz” dedi.

Buldan, konuşmasını “An azadî an azadî” sloganıyla sonlandırdı.