HDP'li Buldan: Kayyımları, halkımızın oylarıyla Ankara'ya göndereceğiz

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 31 Mart'ta yerel seçimlerinde seçilmiş belediye başkanlarının yerine atanan kayyımları 'halkın oylarıyla Ankara'ya göndereceklerini' söyledi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde partisinin ilçe binası önünde partililere hitap eden Buldan, 7 Haziran 2015 seçimlerinden sonra partilerine yönelik bir tasfiye sürece başlatıldığını belirterek, "Başta Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ olmak üzere, cezaevindeki arkadaşlarımızın yapmış oldukları savunmalar, ne kadar dik durduklarını gösteriyor. Bu savunmalar, bizlere yol gösterecektir. Selahattin Demirtaş’ın Ankara’da yapmış olduğu savunma, hukuk fakültelerinde tarihe geçecek şekilde ders niteliğinde savunmalardır" dedi. Buldan, şöyle devam etti:

"Biliyoruz ki; hiçbir arkadaşımız hukuki bir tutsak değildir, AKP hükümetinin cezaevinde tuttuğu siyasi rehinelerdir. Bizler her zaman özgürlüklerden, adaletten ve eşitlikten yana olduk. Mücadelemizi de bu yönde veriyoruz. Yüksekova halkı seçimlerde önemli bir tercih yapacaktır. Yüksekova halkının son birkaç yıl içerisinde yaşadığı haksızlıkları göz önünde bulunduracağı ve sandıkta demokrasiden yana tercih kullanacağından hiçbir kuşkumuz yoktur. Sizin iradeniz gasp edilmiştir.

"AKP’ye kaybettirmeyi önümüze hedef olarak koyduk"

"31 Mart seçimlerinde kayyumlara en büyük cevabı vereceğiz. O kayyımları, halkımız atacağı oylarla Ankara’ya gönderecek. Adayımız kim olursa olsun, halkımızın iradesi olacaktır. Yüksekova'da çok sayıda başvurunun olduğunu biliyorum ve bu çok önemlidir. Bu zor süreçte bu görevi üstlenmek isteyen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çok az bir süre sonra belirleyeceğimiz adayları halkımızın yüreğine, vicdanına teslim edeceğiz. Her ilimizde, her ilçemizde iki belediye başkanımız olacak, biri erkek biri kadın olacak. Yüksekova'da en yüksek oy ile sandıktan çıkacağımıza inanıyorum, çünkü Yüksekova halkına güveniyorum.

"Yaptığımız değerlendirmeler sonucunda AKP’ye her alanda kaybettirmeyi önümüze görev olarak koyduk. Türkiye’nin batısında da AKP’yi geriletmek için oluşturacağımız güç birlikleri ile beraber her yerde kazanmayı, AKP’ye kaybettirmeyi önümüze hedef olarak koyduk."