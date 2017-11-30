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Politika

HDP’li Buldan ‘işkence’ kelimesinden iade edilen önergeleri sordu; Kahraman, “Bakanlıklara havale edersem, onaylamış oluyorum” dedi

Meclis Başkanlık Divanı ilk toplantısını yaptı

30 Kasım 2017 05:20

Hülya Karabağlı

TBMM Başkanlık Divanının bugün yapılan ilk toplantısında HDP, işkence gibi kelimeler nedeniyle iade edilen önergeler ile tutuklu milletvekilleri konusunu gündeme getirdi.

HDP’li Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, işkence gibi sözcüklerin konunun araştırılması için kullanıldığını söyleyince, Meclis Başkanı Kahraman, “Ben bunların altına imza atıyorum, bakanlıklara havale edersem, bu kaba ve yaralayıcı sözleri onaylamış oluyorum” dediği öğrenildi.

Buldan: Önergelerin direkt bakanlara gönderilmesi değişikliği yapın

Pervin Buldan, Kahraman’ın sözleri üzerine, önergelerin direkt bakanlara gönderilmesini sağlayan bir iç tüzük değişikliği yapılabileceği önerisini yaptı ve “Altında imzanızın olmasını istemiyorsanız milletvekillerinin önergelerini doğrudan bakana gönderecekleri bir iç tüzük değişikliği yaparsanız o zaman sizinle alakası olmaz” diye konuştu. İade edilen önergeden sonra HDP’li Buldan, tutuklu milletvekili konusunu gündeme getirdi. Parlamentonun CHP’den 1, HDP’den  9 tutuklu milletvekili  ile açılmış olduğuna dikkat çeken Buldan, bu ayıptan kurtulması gerektiğini  ve böyle bir beklenti içerisinde bulunduklarını  ifade etti.  Yargı, yürütme ve yasamanın kuvvetler ayrılığı çerçevesinde ayrı olduğunu belirten Meclis Başkanı yargının işine karışamayacağını söyledi. Kahraman’ın milletvekillerinin itibarını koruduğuna ilişkin sözleri üzerine Buldan, “Biz duymuyoruz, duymadık, hiçbir zaman sizin ağzınızdan. Bunu içeride yapıyor alabilirsiniz ama bunu dışarıda yapmalısınız biz böyle bir şeyi sizden görmedik gerçekten. Milletvekilinin itibarını koruma onun hakkını savunma tutuklu milletvekili gözaltına alınan milletvekili ifade için karakola götürülen milletvekili bunlarla ilgili sizin herhangi bir açıklamanız yok. Bu iyi bir şey değil” değerlendirmesi yaptı. 

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