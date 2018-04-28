HDP'li Buldan: 24 Haziran akşamı başka bir gün olacak

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 24 Haziran seçimlerinde Türkiye\'nin önünde önemli bir şansın, fırsatın olduğun belirterek, \"24 Haziran akşamı başka bir gün olacak, 25 Haziran sabahı Recep Tayyip Erdoğan\'sız, Devlet Bahçeli\'siz bir gün olacak. Şimdiden bunun müjdesini veriyoruz. Türkiye tek adamdan büyüktür. Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan\'dan çok çok büyüktür. Türkiye Recep Tayyip Erdoğan\'a mahkum değildir. Türkiye, AKP hükümetine mahkum değildir. Yeni bir şans var, yeni bir fırsat var\" dedi.

HDP, \'Halk Buluşması\' kapsamında Van\'daki bir düğün salonunda program düzenlendi. Programa HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ile HDP Van Milletvekili Adem Geveri, Parti Meclisi üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

\'DEMİRTAŞ\'I NEDEN CEZAEVİNDE TUTUYORSUNUZ?\'

Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Başbakan Binali Yıldırım\'ın, Kürt halkı ile bir sorunumuz yok sözlerini eleştirerek, \"Dün akşam Başbakan televizyonda şöyle bir açıklama yaptı. \'Bizim Kürt halkı ile bir sorunumuz yok\' dedi. Kürt halkı ile sorununuz yoktu ise eğer bugün Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ\'ı, İdris Baluken\'i neden cezaevlerinde rehin olarak tutuyorsunuz?\" dedi.

Konuşmasının devamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ı da eleştiren Buldan, \"Bugün MHP ile ittifak yapan, MHP ile kol kola giren ve Kürt halkından bozkurt işareti yaparak oy almaya gelecek AKP hükümetine, Recep Tayyip Erdoğan\'a buradan sesleniyoruz. Bizim sizinle sorunumuz var\" ifadelerini kullandı.

\'25 HAZİRAN ERDOĞAN\'SIZ BİR GÜN OLACAK\'

Buldan, 3 Mayıs\'ta açıklayacakları Cumhurbaşkanı adayı ile Türkiye\'deki hukuksuzluğun, adaletsizliğin önüne geçeceklerini söyledi. Buldan, şunları kaydetti:

\"Yargının, yürütmenin ve yasamanın tek adam elinde tutulduğu bir dönemde, her şeyin saraya bağlı olduğu bir dönemde bizim Cumhurbaşkanı adayımız sizlere demokrasi vaatleri verecek. AKP\'ye oy veren Kürt halkına sesleniyorum. Artık AKP\'ye tek bir oy bile gitmemelidir. Sizin varlığınızı inkar eden, iradenizi yoksayan, seçilmiş milletvekillerini rehin alan, belediye başkanlarınızın yerine kayyumlar atayan ve sizin tüm kazanımlarınızın elinizden alanlara karşı birlik ve beraberliğimiz ortaya koymamız lazım. 24 Haziran akşamı başka bir gün olacak, 25 Haziran sabahı Recep Tayyip Erdoğan\'sız, Devlet Bahçeli\'siz bir gün olacak. Şimdiden bunun müjdesini veriyoruz. Türkiye tek adamdan büyüktür. Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan\'dan çok çok büyüktür. Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan\'a mahkum değildir. Türkiye, AKP hükümetine mahkum değildir. Yeni bir şans var, yeni bir fırsat var. AKP\'den kurtulacağız, Recep Tayyip Erdoğan\'dan kurtulacağız, Devlet Bahçeli\'den kurtulacağız, AKP-MHP ittifakından kurtulacağız\" diye konuştu.



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