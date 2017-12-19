HDP’li Botan: Tutuklu HDP milletvekilleriyle 411 gündür görüşemiyoruz

HDP Van Milletvekili Lezgin Botan, 411 gün önce yapılan operasyonla gözaltına alınarak tutuklanan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, milletvekilliğinin düşürülmesi nedeniyle eş genel başkanlık görevinden ayrılan Figen Yüksekdağ ve tutuklu HDP milletvekillerini tutuklanmalarından bu yana cezaevinde ziyaret edemediklerini söyledi. Adalet Bakanlığı'na defalarca ve mütemadiyen başvurduklarını belirten Botan, “Bir lütufmuş gibi, bize dönülmedi, cevap verilmedi. Ben hukuki rezaleti bütün kamuoyunun, bütün Türkiye halklarının vicdanına havale ediyorum” diye konuştu,



Botan’ın Meclis’te devam eden bütçe görüşmelerinde konuşması şöyle:



Sinoplu Diyojen, elinde fenerle gündüzleri insan arardı. Emin olun, bu iktidar döneminde yaşamış olsaydı, elinde fenerle herhâlde adalet arıyor olacaktı. Çünkü bu iktidar eğer demokrasiye inanmış olsaydı, eğer adalete inanmış olsaydı bugün siyasi fikirlerinden dolayı binlerce insan cezaevlerinde yargılanmamış veya tutuklu olmamış olacaktı.



"Tutuklu milletvekillerimizle 411 gündür görüşemiyoruz"



"Diğer vahim bir konu: Bir milletvekilinin halk adına denetleme yetkisi var, devletin kurumlarını denetleme yetkisi var. Halk bize bu denetleme yetkisini vermiş, verirken (A) partisi, (B) partisi diye ayrım yapmamış. Ama ben bir milletvekili olarak 411 gündür rehin alınmış, tutsak olan eş genel başkanlarımızı, milletvekili arkadaşlarımızı ziyaret edemiyorum. Bu konuda Adalet Bakanlığına da defalarca, mütemadiyen başvurduk. Bir lütufmuş gibi, bize dönülmedi, cevap verilmedi. Ben hukuki rezaleti bütün kamuoyunun, bütün Türkiye halklarının vicdanına havale ediyorum."



"Görüşemememizin nedeni ne olabilir değerli arkadaşlar? Bunu sorduğumuz zaman aslında genel bir hukuka dahi tabi değiliz. Halkların Demokratik Partisine farklı bir hukuki muamele yapılmaktadır. Bu bile başlı başına ciddi bir ayrımcılıktır. Şunu söylemek isterim ki: Ne Demirtaş ne Demirtaş'ın arkadaşları bizler ne yargılanmaktan ne de mahkemelerden kaçmadık, kaçmıyoruz; hesap vermekten de kaçacak değiliz. Eğer varsa cesaretiniz, gerçekten haklı olduğunuza inanıyorsanız, Türkiye'nin 3'üncü büyük partisinin eş başkanlarını, milletvekillerini tutsak etmişsiniz, bari zahmet edin bunları çıkarın mahkemelerin huzuruna kim haklı kim haksız, kim suçlu kim suçsuz, kim kimi mahkûm eder, kim kimi yargılar, bütün kamuoyunun gözleri önünde bu süreç yaşansın. Ancak bakıyoruz ki maalesef burada da kaçak güreşiliyor, burada da sürekli top taca atılıyor ve rehin alınan eş başkanlarımız, belediye eş başkanlarımız uzun süreden beridir mahkemelerin huzuruna çıkarılmıyor."