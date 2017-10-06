HDP'li Botan: Referandum en meşru haktır

Orhan AŞAN- Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Van milletvekilleri Lezgin Botan ile Bedia Özgökçe Ertan, kentteki yerel ve ulusal basın temsilcileriyle bir araya geldi. HDP Van Milletvekili Lezgin Botan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi\'nin yaptığı bağımsızlık referandumun meşru olduğunu belirterek, sandığın dünyada insanların ürettiği tek adil ve demokratik çözüm olduğunu söyledi.

Van\'daki yerel ve ulusal basın temsilcileriyle bir araya gelen HDP Van Milletvekili Lezgin Botan ve Bedia Özgökçe Ertan gündeme dair açıklamalarda bulundu. Toplantıda konuşan Milletvekili Botan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi\'nin yaptığı bağımsızlık referandumunun meşru olduğunu belirterek, \"İran rejmi, Irak Şii rejmi, AKP rejmi Kürtlere dağın yolunu gösteriyor. Oysaki Kürtler evrensel demokratik yolu seçmişler, sandığı seçmişler. Sandık dünyada insanların ürettiği tek adil, demokratik çözümdür. BM gözlemcisinin hazır bulunduğu, onlarca uluslararası sivil toplumun şahitliğinde Kürtler irade beyanında bulunmuşlardır.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'nun Van\'ın Muradiye ilçe belediyesinin dağdaki PKK\'lılara ekmek götürdüğü yönündeki sözlerini de eleştiren Botan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Velev ki belediye ekmek göndermiş bir an için öyle kabul edelim bu yalanı, bu iftirayı. Ya sormazlar mı sana, senin kaymakamın, senin valin, senin istihbarat teşkilatın, bunlar hepsi yardım ve yatakçılık yapmış. Senin karakol komutanın, emniyet amirin bunlar hepsi izlemiş. Muradiyeli belediyemiz de güzel güzel ekmekleri pişirmiş Tendürek\'e göndermiş. Ya buna hangi akıl inanır. Deli saçması şeyler bunlar, hangi kararnamede bunlar mevcut?\"

HDP Van milletvekili Bedia Özgökçe Ertan ise hükümetin HDP\'ye baskı politikası uyguladığını söyleyerek şöyle konuştu:

\"Daha genel kurulun ilk açıldığı saatlerde bir milletvekilimizin vekilliği düşürüldü. Bizler demokratik siyasetin kanallarının, önünün açılması için sözümüzü söylüyoruz. Tayyip Erdoğan\'ın bizlere gösterdiği yol bu ülkeye huzur getirecek sorunları çözecek bir yol değil. Bu bir çözüm değil. İki buçuk yıldır Kürtlere yönelik bir nefret politikası, bir düşman hukuku işletiyor. Bunu sadece içeride değil dışarıda da işletiyor. Bunu sadece AKP, MHP ile sınırlamamak gerekiyor. CHP bu duruma ilk elden ortak oldu. Türkiye\'nin, Kürt fobisinden vazgeçmesi halinde çok rahat bir nefes alacağını düşünüyoruz. Türkiye hem içeride hem dışarıda Kürtleri yanına alırsa Ortadoğu\'da ve dünyada çok önemli bir güç olacağını düşünüyoruz.\"



FOTOĞRAFLI