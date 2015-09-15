HDP'li Birlik: Anne acısı hiç fark etmiyor; asker, polis annesi de, gerilla annesi de aynı acıyı yaşıyor

HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik, müzakere masasına ve barış sürecine geri dönülmesini ve akan kanın bir an önce durdurulması gerektiğini söyledi. “Bizler, burada ne polisin, ne askerin ne gerillanın ölmesini istemiyoruz” diyen Birlik, annelerin büyük acı yaşadıklarını ifade etti ve “Yürekler aynı ölçüde yandı. Anne acısı hiç farketmiyor. Acının bir farklılığı yok. Asker, polis annesi de, gerilla annesi de acıyı aynı düzeyde yaşıyor” dedi.

Cizre’de sokağa çıkma yasağı sonrası durumuna ilişkin, “Halk normal hayata dönmeye çalışıyor. Ancak, normalleşen bir durum yok” diyen Birlik; HDP'li milletvekillerinin ilçedeki halkı yalnız bırakmamak için dönüşümlü olarak ilçede nöbet tutacağını söyledi.

'Bizler, akan kanın durdurulmasını istiyoruz;

ne askerin ne gerillanın ölmesini istemiyoruz'

Cizre’nin son durumunu T24’e değerlendiren Birlik, halkın sokağa çıkma yasağına karşı büyük bir direnç gösterdiğini anlattı. Halkın yasak dinlemediğini, kadınların tepkilerini zılgıt çekerek gösterdiğini ve kapılarının önünde durarak özgürlükten yana tavır koyduklarını anlatan Birlik, “Bizler, akan kanın durdurulmasını istiyoruz, ne askerin, ne polisin ve gerillanın ölmesini istemiyoruz. Bu insanların ölmemesi için bir müzakere masası var. O masaya dönülmeli” dedi. Cizre’de sokağa çıkma yasağı sürecinde hukuk kalmadığını Anayasa’nın çiğnendiğine de dikkat çeken Birlik, ‘Sorumlular yargılanmalı’ dedi.

‘Ölüler için buz bulamadılar’

Şırnak Milletvekili Birlik, Cizre’de çatışmalarda 23 sivilin hayatını kaybettiğini söylüyor. Keskin nişancılar hedefiyle öldürülenlere bizzat tanık olduğunu anlatan Birlik, elektrik kesintilerinin cenazelerin evlerde çok uzun süre kalmasına neden olduğunu söyledi. 12 saat evde bekleyen bir cenaze için kendisini arayan ailenin, “ Buzda yoktu. Artık cenaze çürüyor” diyerek yardım istediğini söyledi. “Gözlerimizle şahit olduk. 12 saat cenaze evde kalıyor. Ailesi başında, başucunda Kuranı Kerim bekliyorlardı. Elektrik olmadığı için buza koyamamışlar” dedi.

Cizre’de saldırıların tekrar başlayabileceğine de dikkat çeken Birlik, son iki günde araç sevkiyatı yapıldığını söyledi.