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HDP'li Binici: 'Kobanê'de kalanları almak için gittim, toprağımızda öleceğiz' deyip gelmediler

Binici Kobanê’den gelenlerin Suruç’ta yaşadıklarıyla ilgili soruya "Suruç halkı kucak açtı. 20 bin kişi Kobanê halkıyla ekmeklerini paylaşıyor" yanıtı veriyor

06 Ekim 2014 00:46

Hülya Karabağlı

HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici, son iki gündür Kobanê'de korkunç çatışmalar yaşandığını söyledi. "Kobanê’nin düşeceğine inanmıyorum" diyen Binici, kalanları almak için dün gittiği kentten eli boş döndüğünü anlattı. Çok az sayıda, yaşlı ve hasta, kadın ve çocuğun kaldığını anlatan Binici, tüm çabasına rağmen Suruç'a gelme konusunda ikna ifade etti. "Madem dünya böyle, biz toprağımızda ölürüz dediler" diye konuştu.

Binici, “Kobanê düşmez. Son iki gündür çok korkunç ama düşeceğine inanmıyorum” dedi. Kobanê'nin ara sokaklarına tanklarla girilemeyeceğini ve araziyi bilmeyenlerin sokak çatışmasından çıkamayacağına dikkat çekiyor.

Binici Kobanê’den gelenlerin Suruç’ta yaşadıklarıyla ilgili soruya ise "Suruç halkı kucak açtı. 20 bin kişi Kobanê halkıyla ekmeklerini paylaşıyor" yanıtı veriyor.

 

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