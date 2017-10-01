HDP’li Bilgen: Tutuklu vekillerle ilgili ciddi bir tavrın gelişmemiş olması bu parlamento açısından büyük ayıp!

TBMM, 26. Dönem üçüncü yasama yılı açılışına Meclis HDP olmadan giriyor. Halen 9 milletvekili tutuklu olan HDP, bugün HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın bulunduğu Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi önü ya da yakınında yapacağı etkinlikle bu duruma dikkat çekmeyi amaçlıyor. HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, "Tutuklu milletvekilleriyle ilgili bir tavrın, iradenin gelişmemiş olması parlamento açısından utanç verici" dedi.

220 gün tutukluluktan sonra bir süre önce tahliye edilen HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, gelinen noktayı T24’e değerlendirdi.

“4 Kasım’ın üzerinden neredeyse bir yıl geçmesine rağmen eş başkanlar ve tutuklu milletvekilleriyle ilgili ciddi bir tavrın, iradenin gelişmemiş olması bu parlamento açısından büyük bir ayıptır” diyen Bilgen, açılış töreninde formalite bir pozisyonda olmak istemediklerini belirtti. Parlamentonun sorunlarına sahici bir yüzleşme dikkat çekmek için Edirne Cezaevi önünde etkinlik yapma kararı alındığına dikkat çeken Bilgen, “Biz sonuçta bir vehamete, utanç tablosuna dikkat çekmek için bugün Edirne de olacağız” diye konuştu.

Bilgen’in T24’e değerlendirmeleri şöyle.

“ Tutuklu milletvekilleriyle ilgili bir tavrın, iradenin gelişmemiş olması parlamento açısından utanç verici”

Türkiye’de parlamenter sistem zaten çok ciddi handikaplar taşıyordu, çok ciddi yapısal sorunları vardı ama bir referandumla birlikte bu yapısal sorunlar daha da derinleşti. Bunlarla yüzleşmek ve toplumsal iradenin siyasete katılımının, karar alma süreçlerine katılımının bir aracı olması gereken parlamento ne yazık ki bu işlevini iç tüzük değişiklikleriyle de ciddi biçimde kaybetti. Bütün bunlar tabi ki konuşulması, tartışılması, parlamento zemininde de toplumsal zeminde de yüzleşilmesi gereken bir durumdur.

4 Kasım’ın üzerinden neredeyse bir yıl geçmesine rağmen eş başkanlar ve tutuklu milletvekilleriyle ilgili ciddi bir tavrın, iradenin gelişmemiş olması bu parlamento açısından büyük bir ayıptır. Elbette gazetecileri savunmak, insan hakları savunucularını savunmak, belediye başkanlarını savunmak da toplumu savunmaktır ve siyasetin görevidir. Eğer, siyasetçi savunulacak duruma gelmişse ve siyasetçinin uğradığı hak ihlalleri, mahrumiyetler bizzat parlamento tarafından görmezlikten gelinmeye başlanmışsa bunun teşhir edilmesi görünür kılınması elbette önemlidir. Edirne’de ki eylemde bu anlamda bir durumu dikkat çekmek, yok sayılmaya, üstü örtülmeye, görmezden gelinmeye çalışılan bu uzun tutukluluk halini ve keyfi yargılama halini kamuoyu ile paylaşmak için yapılan bir etkinliktir.

“Bir formalite pozisyonda açılışta bulunmak yerine”



Orada formalite bir pozisyonda bulunmak yerine açılış töreninde bulunmak yerine aslında parlamentonun sorunlarına sahici bir yüzleşme dikkat çekmek için bu etkinlik cezaevi önünde yakınında yapılmaya çalışılacak.



Biz sonuçta bir vehamete, utanç tablosuna dikkat çekmek için bugün Edirne de olacağız. Bundan sonra hem komisyon hem de Genel Kurul’da, gurup çalışmalarında bu duruma dikkat çeken ve toplum tarafından görülmesini sağlayan bir tavır tutum ve devam ettirilecek.

