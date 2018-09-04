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Politika

HDP'li Bilgen: Toplumdaki ittifak beklentisini yok sayma hakkımız yok

HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenlemeye ilişkin teklif hangi parti tarafından getirilirse getirilsin destek vereceklerini açıkladı

04 Eylül 2018 17:46

HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, yerel seçim ittifakına ilişin "Bizim baştan ittifak yapma heves ve hırsımız yok ama aynı şekilde toplumdaki beklentiyi de yok sayma, görmezlikten gelme gibi bir hakkımız yok" değerlendirmesinde bulundu. Bilgen, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenlemeye ilişkin teklif hangi parti tarafından getirilirse getirilsin destek vereceklerini açıkladı

Meclis'te basın toplantısı düzenleyen HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen,  gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bilgen, 24 Haziran seçimlerine Millet İttifakı çatısıyla  giren AKP ve MHP'nin yerel seçimde de ittifak yapacağı kulisinin hatırlatılması üzerine "Bizim baştan ittifak yapma heves ve hırsımız yok ama aynı şekilde toplumdaki beklentiyi de yok sayma, görmezlikten gelme gibi bir hakkımız yok. Bütün siyasi partiler toplumun beklentisini, talebini gözetmek zorundadır" değerlendirmesinde bulundu.

Bilgen, emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin düzenleme yapılması taleplerine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bu teklif hangi parti tarafından getirilirse getirilsin olumlu buluyoruz. Türkiye'de sosyal güvenlik sistemi yanlış yerden okunduğu için çözüm de yanlış yerden geliştirilmeye çalışılıyor. İnsanların mezarda emekliliğinin çalışma, yaşam hakkıyla hiçbir izahı olamaz. Çok açık haksızlık var. Ekonomik ve sosyal haklarla ilgili açık bir ihlal var. Sosyal güvenlik sorunlarının nerede açık verdiğini, sistemin neden sürdürülemez olduğunu başka yerde aramak gerekiyor. Yani insanların çalışma süreleri dolmuşsa yaş haddinden kaynaklı olarak emelilik haklarından mahrum bırakılmalarını hiçbir surette doğru bulmuyoruz."

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