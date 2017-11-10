HDP'li Bilgen: Seçim barajı kalkarsa iktidar hesapları için kalkacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, “Yüzde 10 seçim barajı Türkiye için çok ağır” sözleri ile başlayan tartışma sürüyor. Ana muhalefet partisi CHP’nin kaldırılması ya da düşürülmesine destek verdiği baraj konusunda HDP’den de açıklama geldi. Seçim barajının ‘iktidarların ömrünü uzatmak’ hesabıyla yapılmasını eleştiren HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, “Biz baraja tümüyle karşıyız. Kime ne getirip götürdüğüne bakmaksızın bu ilkesel tavrımızın arkasındayız” dedi.

“9 milletvekili cezaevindeyken, 90’ın üzerinde belediye başkanı görevden alınmışken seçim sistemi tartışması yapmak mevcut haksızlığın üstünü örtüp kendi parti çıkarlarını ülkenin çıkarlarının önüne koymaktır” diyen Bilgen şöyle devam etti:

"Barajı indirme vaadi hesapları altüst etti"

“Türkiye’de birlikte yaşamın, eşit ve özgür koşullarda devam etmesinin yolu, temsilde adalet ve sahici bir katılım mekanizmasının işlemesidir. Meclis’in daha sağlıklı işlemesini sağlamak yerine fiilen işlevsizleştirilmesine destek olanların bugün sergilediği tavır yeni bir planlama arayışıdır. Türkiye siyasetinde seçim sistemi tartışmaları ne yazık ki daha iyi bir toplum-siyaset ilişkisi kurmak niyetiyle değil iktidarların ömrünü uzatmak hesabıyla yapılmaktadır. Biz baraja tümüyle karşıyız. Kime ne getirip götürdüğüne bakmaksızın bu ilkesel tavrımızın arkasındayız. Ancak görünen o ki barajı indirme vaadi ile daraltılmış bölge tehdidi bazılarının hesaplarını altüst etmiş durumda.”

"Daraltılmış bölge verimli ama riskli"

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, baraj tartışmalarıyla birlikte, seçim sisteminde birçok model de konuşulmaya başlandı. Dar bölge/daraltılmış bölge modelleri de bu tartışmada öne çıkıyor.

Bilgen bu iki sistemi ve HDP’nin bunlarla ilgili görüşünü şöyle açıkladı:

“Dar bölge fiilen yüzde 50’lik yerel bir baraj demektir. Daraltılmış bölge ise yerel barajın yüzde 20’ye çıkmasıdır. Seçilenle seçenin doğrudan teması açısından daraltılmış bölgenin verimli olduğunu düşünüyoruz ama Türkiye’deki kamplaşma ve özgün sosyolojik durum dikkate alındığında ciddi riskler oluşturacağını ve iktidarın düşen oyuna rağmen vekil sayısını arttırma hesabıyla bir arayış argümanı haline geldiğinin farkındayız.”

"Engellemeden medet uman zihniyet değişmeli"

MHP lideri, seçim barajını yeniden tartışma konusu yapan konuşmasında bir dönem barajı “bölücü unsurların Meclis’e girmesinin engellenmesi amacıyla desteklediklerini ama daha sonra bağımsız adaylar ve çeşitli ittifaklarla bu aşılınca barajın anlamı kalmadığını” söylemişti. “Bu bir itiraftır” diyen Bilgen şöyle devam etti:

“Biz bunun istikrara hizmet etmeyeceğini söylerken kulak tıkayanlar şimdi karşı karşıya bulunduğumuz büyük istikrarsızlık ve kaos tehlikesi karşısında çok açıkça bu sistemin engellemeye yetmediğini beyan ediyorlar. Burada önemli olan hangi yöntemle engellendiği değildir. Hâlâ engellemeyi dışlamayı meşru gören bir zihniyetin devam ediyor olmasıdır. Oysa değişmesi gereken engelleme yöntemleri değil bundan medet uman anlayıştır.”