HDP'li Bilgen: MHP'deki oy artışı masa başı operasyon

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, 24 Haziran seçimlerine ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede, kaymakam ve muhtarların seçimlerde MHP ve AKP’den de daha aktif çalışan ögeler olduğuna dikkat çekti. MHP’nin bölgedeki oy artışının masa başı operasyonlarla, planlı seçmen kaydırmasının bir sonucu olduğunu söyledi.

Birgün'den Zeynep Kuray'a konuşan Bilgen, “MHP Kürtlere çok iyi şeyler vaat etti, onun için de Kürtler oy verdi gibi bir durum yok. Matematiksel olarak da yok zaten” dedi.

Bilgen'in eğerlendirmeleri şöyle:

“Somut veriler üzerinden okuma yapmak lazım. Bir kere söz konusu iller üzerine yapılan analizlerde HDP’nin oy kaybı 100-120 bin aralığında gözükürken, AKP’nin aynı illerdeki oy kaybı 160 bin üzerinde gözüküyor. Bizden AKP’ye kayış olduysa bile, ki veriler bunu göstermiyor, bizden MHP’ye kayış olmayacağına göre ya AKP’den MHP’ye kayış var ya da yeni bir seçmen kitlesi var. Burada yeni bir ittifakın sandığa gitmiş olmasını, örneğin Saadet Partisi, CHP gibi diğer Millet İttifakı partilerindeki artışı göz ardı etmemek lazım. İkincisi, çok ciddi miktarda güvenlik gücünün bölgede oy kullandığına dair somut veriler var. Dolayısıyla da bu artış MHP’nin politikalarının Kürtler tarafından onaylanması, benimsenmesi gibi okunamaz. Bu muhtemelen masa başı operasyonların, seçime dönük planlı seçmen kaydırmalarının bir sonucudur.”

"Kaymakamlar ve muhtarlar daha aktiftti"

Bu seçimlerde yapılan hilelere bizzat tanıklık eden Bilgen, kaymakamların seçim kampanyası yürüttüğü Sarıkamış’ta, seçim günü muhtarların sanki görevlendirilmiş gibi kendilerini okul sorumlusu olarak tanıttıklarına tanık olduğuna dikkat çekti. Referandumda da benzer bir sürecin yaşandığını hatırlatan Bilgen, Kars’ta köyde yaşamayan veya ölmüş olan insanlar adına ‘Evet’ oyu kullanıldığının somut tutanakları olduğuna ancak açılan davalarda herhangi bir ilerleme kaydedilmediğine dikkat çekti. Bilgen, ne olursa olsun HDP olarak bu seçimde yapılan usulsüzlüklere karşı itirazlarını yaptıklarını duyurdu.

Yerel seçimlerde ayrılık gözüküyor

Bilgen, AKP-MHP tarafından yönetilen bir Türkiye’de Kürt meselesine yaklaşımın nasıl olacağı konusunda ise, bugüne kadar olduğu gibi MHP’nin bu konuda AKP’yi bloke etmeye ve politikasını şekillendirmeye devam edeceğini belirtti. MHP’nin elde ettiği pozisyonu kullanacağına işaret eden Bilgen, “AKP bu durumu ne kadar kaldıracak onu göreceğiz. Ancak aldığımız duyumlar, yerel seçimlerde bu ittifakın devam etmeyeceği yönünde. Dolayısıyla belki uyum yasaları çıkartılırken birlikte hareket edecekler ama sonrasında yol ayrımına gidilebileceği söyleniyor” dedi.