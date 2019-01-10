HDP'li Bilgen: Binali Yıldırım kazanırsa YSK mazbatayı vermeyebilir

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, TBMM Başkanı ve AKP İBB Başkan adayı Binali Yıldırım'ın "Milletvekilleri ve belediye başkanları istifa ederse ben de edeceğim” sözlerini değerlendirdi. Bilgen, "Sayın Yıldırım belediyeyi kazanırsa mazbatanın verilmemesi ihtimalidir" dedi.

HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, HDP Meclis İdare Amiri Mahmut Toğrul ve HDP Muş Milletvekili Şevin Coşkun Parlamento Muhabirleri Derneği’ni ziyaret ederek basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı. Ziyaret sırasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Bilgen, TBMM Başkanı ve AKP İBB Başkan adayı Binali Yıldırım'ın "Milletvekilleri ve belediye başkanları istifa ederse ben de ederim” açıklamasını değerlendirdi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Anayasa’nın 94’üncü maddesine atıfta bulanan Bilgen şunları söyledi: “17 Şubat’a kadar müeyyidesi olmayan bir Anayasa hükmü ile karşı karşıyayız. Evet, böyle bir tarif var, ‘istifa etmezse ne olur’a ilişkin bir somut müeyyide yok. Ama 17 Şubat’tan sonra, adaylıkların kesinleşmesinden sonra YSK bu konuda bir söz söylemez, somut bir tavır ortaya koymazsa geriye bir tek seçenek kalır o da bir kaostur. Eğer Sayın Yıldırım belediyeyi kazanırsa mazbatanın verilmemesi ihtimalidir. Bu kaosu kimsenin göze almaması gerekir. ‘Bu YSK böyle bir şey yapmaz’ diye düşünülebilir ama bu kaosun ifade ettiği anlam çok daha tehlikeli olur. Kendi elimizle ülkeyi kaotik bir ortama sürüklemeye fırsat vermemek gerekiyor. Geçmişte bunun örnekleri var. Adaylığına göz yumulmuş, adaylığına onay verilmiş ama seçildikten sonra YSK’nin mazbata vermediği vekiller var. Anayasa YSK için de bağlayıcı. Dolayısıyla YSK, ‘istifa edilmesi halde istifa edilmediği için Anayasa’nın 94’üncü Maddesi açıkça ihlal edilmiş ve seçimin eşit ve güvenli gerçekleşmesi engellenmiştir’ diyebilir. Bu risk göze alınabilir bir risk midir? Takdiri bu konuda başkana bırakıyoruz” diye konuştu.