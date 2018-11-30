HDP'li Beştaş'tan mahkemeye Demirtaş tepkisi: Madem kesinleşmedi neden reddettin?

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi, AİHM'in "Tutukluğuna son verilsin" kararını görüşerek Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması talebini reddetti. Avukat Ramazan Demir, mahkemenin ret gerekçesinin "AİHM kararı henüz kesinleşmedi" olduğunu belirtti.

HDP Siirt Milletvekilli Meral Danış Beştaş, mahkemeye "Madem kesinleşmediğini bilmiyorsun neden ret ettin?" diyerek tepki gösterdi.

HDP Siirt Milletvekilli Meral Danış Beştaş, AİHM kararına rağmen Selahattin Demirtaş'ın tahliyesini reddeden Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını değerlendirdi.

Mahkemenin, AİHM'in Demirtaş kararının kesinleşmediği gerekçesiyle önce reddedip sonra da Adalet Bakanlığı’na ne zaman kesinleşeceğini sorduğunu söyleyen Beştaş, "Madem kesinleşmediğini bilmiyorsun neden reddettin? Kararı Mahkeme’nin verdiğine inanan var mı?" diye sordu.

Demirtaş ve tüm 'siyasi rehinelerin' serbest kalacağını söyleyen Beştaş, "AİHM 18.maddesi ihlali ile demokrasi ve çoğulculuğun tehdit altında olduğunu açıkça belirtmiştir. Daha geç olmadan Demokrasi ve çoğulculuktan yana herkesin tutum alması gerekmektedir" çağrısında bulundu.