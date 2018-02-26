HDP'li Beştaş'tan Başbakan Yıldırım'a 22 maddelik soru önergesi

HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Alman Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri Deniz Yücel’lin tahliyesine ilişikn olarak Başbakan Binali Yıldırım’a 22 maddelik bir soru yönlendirdi.

Basına yansıyan haberlerde, Almanya’nın Türkiye’nin silah alımına dair pek çok anlaşma yaptığı ve silah alımını onayladığı bilgilerine de dikkat çeken Beştaş, “Alman Hükümeti ile yapılan anlaşma sadece silah alımına ilişkin midir? Başka savaş malzemesi de alınmış mıdır? 18- Almanya’dan alınan silahlar Afrin için midir? Yoksa gündeminizde başka savaş var mıdır?” diye sordu.

Beştaş’ın TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesi şöyle:

1- Deniz Yücel gerçekte hangi gerekçe ile tutuklanmıştı?

2- Uzun müddet iddianamesinin hazırlanmama gerekçesi ne idi?

3- Hükümetinizin Almanya’nın tüm girişimlerine red cevabı verme gerekçesi neydi? Angela Merkel’in tarafınıza yaptığı başvuruları neden kabul etmediniz?

4- Hükümetiniz Deniz Yücel’e destek amaçlı başvuru yapan Alman Dışişleri Bakanlığının bu taleplerine onay vermeme ve görüşmeler yasaklama gerekçesi ne idi?

5- AKP Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın daha iddianamesi dahi hazırlanmadan Deniz Yücel’i tüm kamuoyu nazarında suçlu ilan etme gerekçesi ne idi?

6- AKP Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Yücel’in Almanya’ya iadesine ilişkin olarak "Hiçbir surette olmayacak, ben bu makamda olduğum sürece asla" şeklindeki söylemleri kime yöneliktir? Bu söylemlerle Alman Hükümetine ayar mı verilmekte idi?

7- Alman Hükümeti ile Hükümetiniz arasında bir süredir devam eden gerginlik siyaseti nazara alındığında Deniz Yücel bir siyasi rehine miydi?

8- Deniz Yücel hangi amaçla siyasi rehine olarak tutuldu?

9- Deniz Yücel dışında tutuklu bulunan başka Alman vatandaşı var mıdır?

10- Deniz Yücel dışında tutuklu bulunan kaç Alman vatandaşı tarafınızın Almanya ziyaretinin ardından serbest bırakılmıştır?

11- Tarafınızın Almanya ziyareti öncesinde hükümet yetkilileri tarafından Alman yetkilileri ile görüşme yapıldı mı?

12- AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı tarafınızın ziyaretinden önce Almanya başbakanı ile görüşme yaptı mı? Kaç görüşme yaptı? Bu görüşmelerin konusu nedir?

13- Deniz Yücel tahliye olmadan evvel neden "özgürlüğünün Rheinmetall'ın tank ticareti veya diğer silah şirketlerinin girişimleri ile kirletilmemesini" istediğini açıklamıştır?

14- Almanya ile silah ticareti konusu ne zamandır Türkiye gündemindedir?

15- Türkiye’nin Almanya’dan silah alımına ilişkin kaç anlaşma yapılmıştır? Hangi tarihli anlaşmalarla silah alımına onay verilmiştir?

16- Alman Hükümeti ile yapılan anlaşmalarda Türkiye hangi silahları almıştır?

17- Alman Hükümeti ile yapılan anlaşma sadece silah alımına ilişkin midir? Başka savaş malzemesi de alınmış mıdır?

18- Almanya’dan alınan silahlar Afrin için midir? Yoksa gündeminizde başka savaş var mıdır?

19- Almanya silah alımına onay vermeseydi Yücel daha ne kadar tutuklu kalacaktı?

20- Daha Deniz Yücel tahliye olmamışken Almanya ziyaretiniz sırasında Yücel’in tahliyesine ilişkin açıklama yapma gerekçeniz nedir? Siz tahliyeyi nereden biliyordunuz? Yoksa Alman Hükümetine bu haberi ilk siz mi verdiniz? Yaptığınız açıklama ve Yücel’in tahliyesi tutukluluğun hukuki olmadığının açık ispatı değil midir?

21- Deniz Yücel’in ani tahliyesi halihazırda tutuklu bulunan pek çok gazetecinin de tutukluluk hallerinin hukuksuzluğuna dair şüpheleri artırmış olup bu konuda kamuoyuna bir açıklama yapacak mısınız?

22- Alman Hükümeti Yücel ve diğer Alman vatandaşlarının tahliyesi için başka güvence de verdi mi? Bu tahliyelerin ardında yatan siyasi sebepler nelerdir?