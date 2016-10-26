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HDP'li Beştaş, Kışanak'ın gözaltına alınmasını Meclis'te 'kelepçe' ile protesto etti

Kışanak, kelepçeyi Başbakan Yıldırım’ın oturduğu sıraya bıraktı

26 Ekim 2016 19:30

HDP'li Meral Danış Beştaş, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkanı Gültan Kışanak'ın gözaltına alınmasını Meclis Genel Kurulu'na getirdiği 'kelepçe' ile protesto etti. Beştaş kelepçeyi ilk önce Başbakan'ın Genel Kurul'da oturduğu sıraya, daha sonra da kürsüye bıraktı.

TBMM Genel Kurul'unda söz alan HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Gültan Kışanak'ın gözaltına alınmasının hukuksuz bir işlem olduğunu belirtti.

Diyarbakır'ın Kürt halkının gözbebeği olduğunu vurgulayan Beştaş, AKP sıralarına doğru, "Kesintisiz darbe sürecine karşılık kesintisiz direniş süreci bugünden itibaren başlamıştır ve biz demokratik tepkimizi her zeminde göstermeye devam edeceğiz. Sizin siyaseten söyleyecek bir sözünüz yok. Siz zorbalıkla, zulümle, baskıyla ve işkenceyle bu ülkeyi yönetmeye çalışıyorsunuz. Bizimle siyaseten çarpışamıyorsunuz belediye başkanlarını, il başkanlarını alıyorsunuz" diye konuştu.

Beştaş, yanında getirdiği kelepçeyi, Genel Kurul'da Başbakan'ın oturduğu sıraya bıraktı. Beştaş daha sonra kelepçeyi kürsüye bırakarak yerine gitti.

Söz alan AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Beştaş'a "Burada kelepçelerle şov yapmak hakkınız değildir. Buradan farklı bir olay çıkarılmaya çalışılıyor ki bu yargı sürecini etkilemek demektir. Ya siyaset yapacaksınız ya da bu örgütle aranıza mesafe koyacaksınız" diye konuştu.



 

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